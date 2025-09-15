Βίντεο: Ο Εμμανουήλ Καραλής… δροσίζει τον Αρμάντ Ντουπλάντις πριν από το άλμα για το παγκόσμιο ρεκόρ

Σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές αθλητικής αλληλεγγύης, ο Εμμανουήλ Καραλής έκλεψε την παράσταση στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής κράτησε τον ανεμιστήρα για να ξεκουράσει και να δροσίσει τον Αρμάντ Ντουπλάντις λίγο πριν από την καθοριστική του προσπάθεια.

Ο Σουηδός άλτης, που είναι γνωστός για τις εντυπωσιακές πτήσεις του, κατάφερε στην τρίτη απόπειρα να ξεπεράσει τα 6,30 μέτρα, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ και κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Την ίδια στιγμή, ο Καραλής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ξεπερνώντας τα 6 μέτρα και κερδίζοντας το αργυρό μετάλλιο.