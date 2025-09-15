Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το πάρτι στα αποδυτήρια μετά το χάλκινο της Ελλάδας – «Δεν θέλω να τελειώσει η Εθνική»

Η Ελλάδα επιστρέφει στο βάθρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ έπειτα από 16 χρόνια, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο του EuroBasket, επικρατώντας της Φινλανδίας στη Ρίγα.

Ηγέτης της προσπάθειας, εντός κι εκτός παρκέ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος όχι μόνο οδήγησε την Εθνική στη νίκη με 30 πόντους, αλλά φρόντισε να μετατρέψει τα αποδυτήρια σε σκηνικό ξέφρενων πανηγυρισμών.

Με την τελευταία κόρνα του αγώνα να σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ, ο «Greek Freak» μπήκε πρώτος στα αποδυτήρια και ξεκίνησε live μετάδοση στο Instagram, μεταφέροντας στο κοινό τις ατόφιες στιγμές χαράς και συγκίνησης.

«Πού πάω ρε μ@λ@κ@; Δεν θέλω να τελειώσει η Εθνική!», ακούστηκε να λέει ο Γιάννης, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, κάνοντας σαφές ότι αυτή η πορεία με την «γαλανόλευκη» είχε για τον ίδιο βαθύτερο νόημα.

Από MVP… DJ ο Αντετοκούνμπο

Το γλέντι δεν άργησε να ξεκινήσει, με τον σταρ των Μπακς να αναλαμβάνει και ρόλο DJ. Στη διαπασών έπαιξαν κομμάτια του Light και του ΛΕΞ – με τον πρώτο να έχει αφιερώσει τραγούδι στον Γιάννη στο παρελθόν – ενώ η ένταση κορυφώθηκε με το «Αλητική Αγάπη» και το εμβληματικό «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διονύση Σαββόπουλου.

Χοροί, viral στιγμές και… σφαλιάρες

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό. Ο Κώστας Σλούκας έκλεψε την παράσταση, εμφανιζόμενος με πετσέτα στη μέση και οδηγώντας την ομάδα σε ξέφρενους χορούς, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν γλίτωσε τις καθιερωμένες «σφαλιάρες» των συμπαικτών – μια παράδοση που ξεκίνησε από τα φιλικά της προετοιμασίας και πλέον αποτελεί κάτι σαν… τελετουργία.

Αντίδραση από τον Βινίσιους Τζούνιορ

Το live συγκέντρωσε χιλιάδες θεατές και ανάμεσά τους, ο διεθνής άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ. Ο Βραζιλιάνος σχολίασε με τέσσερα φλεγόμενα emoji, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για τη ζωντανή σύνδεση με το γλέντι της ελληνικής ομάδας.