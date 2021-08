Έξαλλος ο Μεντβέντεφ – Κλώτσησε τηλεοπτική κάμερα – ΒΙΝΤΕΟ

Εκτός εαυτού βγήκε ο Ντανιέλ Μεντβέντεφ στον ημιτελικό του Western & Southern Open στο Σινσινάτι κόντρα στον Αντρέι Ρούμπλεφ. Κατά τη διάρκεια του 2ου σετ, ο Ρώσος τενίστας συγκρούστηκε με την τηλεοπτική κάμερα που βρίσκεται πίσω από τους παίκτες, ρίχνοντάς της κάτω. Η κάμερα λίγο έλειψε να χτυπήσει τον χειριστή της, με τον διαιτητή του αγώνα να κατεβαίνει απ’ την καρέκλα του για να ελέγξει αν ήταν καλά.

Ο Μεντβέντεφ ήταν έξαλλος, φωνάζοντας στον διαιτητή ότι πρέπει η κάμερα να απομακρυνθεί από εκεί, και ότι θα μπορούσε να έχει σπάσει το χέρι του. Μάλιστα μέσα στα νεύρα του ο Ρώσος κλώτσησε την κάμερα, με τον διαιτητή να προσπαθεί να τον ηρεμήσει.

Not your every day occurrence, as Daniil Medvedev collides with a camera in Cincinnati#CincyTennis pic.twitter.com/BSK51FyyiI

— Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2021