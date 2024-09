Euroleague: Η κόντρα των «αιωνίων» στο επίκεντρο των ντοκιμαντέρ για τα μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι – ΒΙΝΤΕΟ

Το ντέρμπι «αιωνίων» μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού δεν θα μπορούσε να λείπει από την νέα σειρά ντοκιμαντέρ της Euroleague, «Rivalries», για τη σεζόν 2024/2025, έχοντας μάλιστα τη μερίδα του λέοντος, λόγω και της σημαντικής ενίσχυσης και των δύο κατά την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Η EuroLeague με σχετική της ανάρτηση έδωσε μια… γεύση από την νέα σειρά ντοκιμαντέρ της, στο οποίο πρωταγωνιστούν τα ντέρμπι της επικείμενης σεζόν αλλά και ο παλμός που μεταφέρουν.

Η έναρξη της νέα σεζόν της EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών με τις ομάδες να ζεσταίνουν σιγά σιγά τις «μηχανές» τους.

Το ίδιο έκανε και η EuroLeague η οποία προανήγγειλε το «Rivalries», την νέα σειρά ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων.

Υπενθυμίζεται ότι το «Rivalries» αποτυπώνει τον παλμό αλλά και την αγωνιστική εμπειρία από τα μεγάλα ντέρμπι της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η EuroLeague μέσω της σειράς αυτής, βάζει στο… μικροσκόπιο την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στα ντέρμπι οι φίλαθλοι, με τις Τουρκία, Ιταλία, Σερβία, Ισπανία και Ελλάδα να πρωταγωνιστούν, μιας και θεωρούνται από τις πιο καυτές έδρες ειδικότερα όταν έχουμε να κάνουμε με… εμφύλιο.

𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋𝐑𝐈𝐄𝐒 – A documentary series 🎞️

🎬A series revealing some of the major historical rivalries and derbies in the world of sports how they started, what fuels them and the defining moments.

🇪🇸🇷🇸🇬🇷🇹🇷🇹🇷🇮🇹 Divided cities and countries meeting on the court. From ‘El… pic.twitter.com/caZPqJRgEj

