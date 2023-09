Euro 2024: «Κλείδωσε» την πρόκριση η Γαλλία – Σκόραρε ο Σπόραρ, ασίστ ο Τσέριν

Η Γαλλία συνέχισε το απόλυτο σερί της στον 2ο προκριματικό όμιλο του Euro 2024 (στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα), επικρατώντας εύκολα της Ιρλανδίας με 2-0 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, χάρις στα γκολ των Τσουαμενί και Τουράμ και με 5 στις 5 νίκες (κι 11-0 απολογισμό στα γκολ) έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά από τώρα την πρόκρισή της στα τελικά της Γερμανίας.

Την ίδια ώρα η Σλοβενία, με δύο γκολ του Αντράζ Σπόραρ και μία ασίστ του έτερου «πράσινου» Άνταμ Τσέριν έκανε… φύλλο και φτερό την Β. Ιρλανδία με 4-2 στον 8ο όμιλο και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του EURO 2024 και θα δώσει μεγάλη μάχη με τη Δανία (νίκησε εύκολα 4-0 το Σαν Μαρίνο) και την Φινλανδία (1-0 στο Καζακστάν) για τις δύο πρώτες θέσεις στο γκρουπ.

ANDRAŽ ŠPORAR AT THE DOUBLE TO DOUBLE THE LEAD!!!

BENJAMIN ŠEŠKO 🇸🇮(2003) WITH HIS SECOND GREAT ASSIST OF THE NIGHT!!!#EURO2024

📽️ @QureshiJustThatpic.twitter.com/4XCEIlbQ7U

— Football Report (@FootballReprt) September 7, 2023