Eredivisie: «Αυτοκτονία» του Άγιαξ που χάνει το πιο σίγουρο πρωτάθλημα στην Ολλανδία – Από το +9 βρέθηκε στο -1 από την Αϊντχόφεν

Ο Άγιαξ υπέστη ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα στη μάχη του τίτλου, καθώς ισοφαρίστηκε από τη Χρόνιγκεν στο 90+9’ (2-2), με αποτέλεσμα να καταγράψει την τέταρτη διαδοχική του απώλεια και να δώσει το δικαίωμα στην Αϊντχόφεν να βρεθεί μόνη πρώτη στην κορυφή, ενόψει της τελευταίας και δραματικής αγωνιστικής της Eredivisie.

Η ομάδα του Φραντσέσκο Φαριόλι συνεχίζει να βυθίζεται βαθμολογικά και ψυχολογικά, έχοντας χάσει συνολικά δέκα βαθμούς στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές. Με απογοητευτική συνέπεια, ο Άγιαξ σπατάλησε ακόμα μία ευκαιρία, επιτρέποντας σε μια δεκαμελή Χρόνιγκεν να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις και να τον αφήσει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο αγώνας στο γήπεδο της Χρόνιγκεν ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους. Ο Γκαέι άνοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό, όμως ο Φαν Μπέργκεν απάντησε στο 52’ για τους γηπεδούχους. Στο 68ο λεπτό, ο Βέγκχορστ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους «Αίαντες», φαινομενικά βάζοντας τέλος στην κρίση. Ωστόσο, η εικόνα των τελευταίων λεπτών μαρτυρά μια ομάδα δίχως καθαρό μυαλό και συγκέντρωση.

Από το 90+3’ και μετά, η Χρόνιγκεν αγωνίστηκε με δέκα παίκτες, αλλά δεν έδειξε να επηρεάζεται. Πίεσε αποφασιστικά και στο 90+9’ έφτασε στην ισοφάριση, με τον Μπλόκζιλ να σκοράρει από στατική φάση και να βυθίζει τον Άγιαξ σε βαθμολογική και ψυχολογική απόγνωση.

Η εξέλιξη αυτή ανέβασε ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της έντασης, με αποτέλεσμα δευτερόλεπτα μετά το σφύριγμα της λήξης οι παίκτες να έρθουν στα χέρια και να πέσει αρκετό ξύλο στο κέντρο του γηπέδου.

Την ίδια ώρα, η Αϊντχόφεν διέλυσε τη Χέρακλες με 4-1 και πέρασε μόνη στην κορυφή, έχοντας ξεκινήσει από το -9. Με αυτή την ανατροπή, η ομάδα του Πίτερ Μπος βρίσκεται ένα βαθμό μπροστά από τον Άγιαξ και κρατά πλέον την τύχη στα χέρια της ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

