Δύο νεκροί σε μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στον κεντρικό Καναδά

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης, η οποία μαίνεται σε κεντρικό τομέα του Καναδά, στην ήδη ανησυχητικά έντονη έναρξη της περιόδου των πυρκαγιών, που εν μέρει οφείλονται στην ξηρασία, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η αστυνομία.

BREAKING: Police say they’ve recovered the bodies of a man and a woman who were trapped as a wildfire burned near the community of Lac du Bonnet in southeastern Manitoba. https://t.co/FKP7Bb7Rw5

— CBC News (@CBCNews) May 14, 2025