Ελλάδα – Λευκορωσία: Καταιγιστική η Εθνική με 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ελλάδα - Λευκορωσία

Εκπληκτική εμφάνιση πραγματοποιεί η Εθνική Ελλάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει σημειώσει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο -σε 35 λεπτά- με 4 διαφορετικούς σκόρερ.

Αρχικά, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρήκε δίχτυα στο 3ο λεπτό, έπειτα από μπαλιά του Παυλίδη. Στο 17ο λεπτό, οι ρόλοι άλλαξαν. Ο 17χρονος διεθνής έβγαλε εξαιρετική σέντρα, με τον επιθετικό της Μπενφίκα να στέλνει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Παβλιουτσένκο για το 2-0.

Στο 21ο λεπτό, ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού Τάσος Μπακασέτας πήρε τη μπάλα δέκα μέτρα εκτός περιοχής, απέφυγε με ωραία ενέργεια τον προσωπικό του αντίπαλο και με εξαιρετικό αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Παβλιουτσένκο για το 3-0.

Στο 36ο λεπτό, ο Δημήτρης Κουρμπέλης, έπειτα από κόρνερ του Μπακασέτα, έκανε με κεφαλιά το 4-0.

Ελλάδα – Λευκορωσία 1-0: Μαγική μπαλιά του Παυλίδη και γκολ ο Καρέτσας με ιδανικό τελείωμα

 Ελλάδα – Λευκορωσία 2-0: Σέντρα για σεμινάριο του Καρέτσα και γκολ από τον Παυλίδη με φοβερή κεφαλιά

 Ελλάδα – Λευκορωσία 3-0: Γκολ με καταπληκτικό σουτ από τον Τάσο Μπακασέκα

Ελλάδα – Λευκορωσία 4-0: Γκολ ο Κουρμπέλης με κεφαλιά

