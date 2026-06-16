Champions League: Τα ζευγάρια του Α΄ προκριματικού γύρου για τη νέα σεζόν

Η κλήρωση του Α΄ προκριματικού γύρου του Champions League για τη σεζόν 2026-27 πραγματοποιήθηκε στη Νιόν, αναδεικνύοντας 14 ζευγάρια που θα διεκδικήσουν την πρόκριση. Οι ελληνικές ομάδες, ΑΕΚ και Ολυμπιακός, θα ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία από τα πλέι οφ και τον 3ο προκριματικό γύρο αντίστοιχα. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 8-9 Ιουλίου, με τις ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα.

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Αθλητισμός

Champions League
πηγή: AP Photo/Gregorio Borgia, file
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κλήρωση του Α΄ προκριματικού γύρου του Champions League άνοιξε την «αυλαία» της σεζόν 2026-27, βγάζοντας 14 ζευγάρια.
  • Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αρχίσει την προσπάθειά της από τα πλέι οφ του Champions League, ενώ ο Ολυμπιακός θα μπει από τον 3ο προκριματικό γύρο.
  • Οι πρώτοι αγώνες του Α΄ προκριματικού γύρου θα διεξαχθούν το διήμερο 8-9 Ιουλίου, με τις ρεβάνς να ακολουθούν στις 15 και 16 Ιουλίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η κλήρωση του Α΄ προκριματικού γύρου του Champions League άνοιξε στη Νιόν την «αυλαία» της σεζόν 2026-27 στα κύπελλα Ευρώπης. Η κληρωτίδα έβγαλε 14 ζευγάρια, τα οποία θα διεκδικήσουν την πρόκριση στη Β΄ προκριματική φάση της διοργάνωσης.

Η κλήρωση της επόμενης φάσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 13:00. Οι ομάδες που θα αποκλειστούν από τον Α΄ προκριματικό γύρο θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Conference League.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αρχίσει την προσπάθειά της από τα πλέι οφ του Champions League, ενώ ο Ολυμπιακός, που τερμάτισε δεύτερος, θα μπει στη διοργάνωση από τον 3ο προκριματικό γύρο.

Τα ζευγάρια της Α΄ προκριματικής φάσης του Champions League είναι τα εξής:

Ζευγάρια Α΄ προκριματικού γύρου
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία)
Φλοριάνα (Μάλτα) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)
Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) – Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Ίντερ Κλαμπ ντ’ Εσκάλδες (Ανδόρα)
Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) – Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία)
Αραράτ-Αρμένια (Αρμενία) – Ρίγα FC (Λετονία)
Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία) – Κουόπιο (Φινλανδία)
Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) – Ντρίτα (Κόσοβο)
Βιτέμπσκ (Λευκορωσία) – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)
Πετροκούμπ (Μολδαβία) – Εγκνατία (Αλβανία)
Μπόρατς (Βοσνία) – Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)
Βίκινγκουρ (Ισλανδία) – Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία)
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) – Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)
Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) – Άτερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο)

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν το διήμερο 8-9 Ιουλίου, ενώ οι ρεβάνς θα γίνουν μία εβδομάδα αργότερα, στις 15 και 16 Ιουλίου.

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