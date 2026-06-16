Champions League: Τα ζευγάρια του Α΄ προκριματικού γύρου για τη νέα σεζόν

Η κλήρωση του Α΄ προκριματικού γύρου του Champions League άνοιξε στη Νιόν την «αυλαία» της σεζόν 2026-27 στα κύπελλα Ευρώπης. Η κληρωτίδα έβγαλε 14 ζευγάρια, τα οποία θα διεκδικήσουν την πρόκριση στη Β΄ προκριματική φάση της διοργάνωσης.
Η κλήρωση της επόμενης φάσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 13:00. Οι ομάδες που θα αποκλειστούν από τον Α΄ προκριματικό γύρο θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Conference League.
Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αρχίσει την προσπάθειά της από τα πλέι οφ του Champions League, ενώ ο Ολυμπιακός, που τερμάτισε δεύτερος, θα μπει στη διοργάνωση από τον 3ο προκριματικό γύρο.
Τα ζευγάρια της Α΄ προκριματικής φάσης του Champions League είναι τα εξής:
|Ζευγάρια Α΄ προκριματικού γύρου
|Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία)
|Φλοριάνα (Μάλτα) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)
|Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) – Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)
|Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Ίντερ Κλαμπ ντ’ Εσκάλδες (Ανδόρα)
|Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) – Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία)
|Αραράτ-Αρμένια (Αρμενία) – Ρίγα FC (Λετονία)
|Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία) – Κουόπιο (Φινλανδία)
|Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) – Ντρίτα (Κόσοβο)
|Βιτέμπσκ (Λευκορωσία) – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)
|Πετροκούμπ (Μολδαβία) – Εγκνατία (Αλβανία)
|Μπόρατς (Βοσνία) – Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)
|Βίκινγκουρ (Ισλανδία) – Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία)
|Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) – Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)
|Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) – Άτερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο)
Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν το διήμερο 8-9 Ιουλίου, ενώ οι ρεβάνς θα γίνουν μία εβδομάδα αργότερα, στις 15 και 16 Ιουλίου.