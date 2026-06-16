Champions League: Τα ζευγάρια του Α΄ προκριματικού γύρου για τη νέα σεζόν

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Η κλήρωση του Α΄ προκριματικού γύρου του Champions League άνοιξε στη Νιόν την «αυλαία» της σεζόν 2026-27 στα κύπελλα Ευρώπης. Η κληρωτίδα έβγαλε 14 ζευγάρια, τα οποία θα διεκδικήσουν την πρόκριση στη Β΄ προκριματική φάση της διοργάνωσης.

Η κλήρωση της επόμενης φάσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 13:00. Οι ομάδες που θα αποκλειστούν από τον Α΄ προκριματικό γύρο θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Conference League.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αρχίσει την προσπάθειά της από τα πλέι οφ του Champions League, ενώ ο Ολυμπιακός, που τερμάτισε δεύτερος, θα μπει στη διοργάνωση από τον 3ο προκριματικό γύρο.

Τα ζευγάρια της Α΄ προκριματικής φάσης του Champions League είναι τα εξής:

Ζευγάρια Α΄ προκριματικού γύρου Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) Φλοριάνα (Μάλτα) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) – Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Ίντερ Κλαμπ ντ’ Εσκάλδες (Ανδόρα) Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) – Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) Αραράτ-Αρμένια (Αρμενία) – Ρίγα FC (Λετονία) Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία) – Κουόπιο (Φινλανδία) Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) – Ντρίτα (Κόσοβο) Βιτέμπσκ (Λευκορωσία) – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) Πετροκούμπ (Μολδαβία) – Εγκνατία (Αλβανία) Μπόρατς (Βοσνία) – Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) Βίκινγκουρ (Ισλανδία) – Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία) Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) – Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο) Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) – Άτερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο)

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν το διήμερο 8-9 Ιουλίου, ενώ οι ρεβάνς θα γίνουν μία εβδομάδα αργότερα, στις 15 και 16 Ιουλίου.