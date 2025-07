Champions League: Με βασικούς τους Χατζηδιάκο και Κοτάρσκι η Κοπεγχάγη πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση – Επεισόδια πριν από την σέντρα

Η Κοπεγχάγη και η Ντιναμό Κιέβου εξασφάλισαν την πρόκριση στον γ’ προκριματικό γύρο του Champions League, σημειώνοντας δεύτερες συνεχόμενες νίκες στα παιχνίδια ρεβάνς. Οι δύο ομάδες έδειξαν ξεκάθαρη ανωτερότητα, κλείνοντας με άνεση τα εισιτήρια για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ομάδα της Δανίας, με βασικούς τους Ντομινίκ Κοτάρσκι και Παντελή Χατζηδιάκο, νίκησε με 1-0 τη Ντρίτα στην Πρίστινα, έχοντας ήδη επικρατήσει 2-0 στο πρώτο παιχνίδι στη Δανία. Με συνολικό σκορ 3-0, η Κοπεγχάγη θα βρει μπροστά της τη νικήτρια του ζευγαριού RFS – Μάλμε στις 30 Ιουλίου. Ωστόσο, λίγη ώρα πριν τη σέντρα, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων στους δρόμους της Πρίστινα, με εικόνες και βίντεο από τις συμπλοκές να κυκλοφορούν στα social media.

Unfortunate scenes in Prishtina. A fight broke out between Copenhagen and Drita ultras before the match. #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/KArGlFUJzJ

— Kosovo Football 🇽🇰 (@KosovarFootball) July 29, 2025