Μπαρτσελόνα: «Μεντιλίμπαρ, ένας παλιός γνώριμος» – Έχει αντιμετωπίσει τους Μπλαουγκράνα 25 φορές με 6 διαφορετικές ομάδες

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Πηγή: Intime

«Μεντιλίμπαρ, ένας παλιός γνώριμος». Είναι ο τίτλος του κύριου άρθρου στην ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για τη League phase του Champions League.

«Η Μπαρτσελόνα και ο Μεντιλίμπαρ θα αναμετρηθούν ξανά αυτή την Τρίτη στις 6:45 μ.μ. (7:45 μ.μ ώρα Ελλάδας) στο Μοντζουίκ, στην 3η αγωνιστική του Champions League. Ο νυν προπονητής του Ολυμπιακού είναι ένα γνώριμο πρόσωπο για τον σύλλογο, έχοντας τους αντιμετωπίσει συνολικά 25 φορές» αναφέρει, σημειώνοντας ότι ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού το έχει κάνει με έξι διαφορετικές ομάδες.

Και συνεχίζει: «Ο Βάσκος προπονητής έχει προπονήσει αρκετές ισπανικές ομάδες της La Liga κατά τη διάρκεια της μακράς επαγγελματικής καριέρας του. Αυτό τον έχει οδηγήσει να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα πολλές φορές. Ο πρώτος αγώνας του εναντίον των Καταλανών ήταν με τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ το 2007 και ο τελευταίος με τη Σεβίλη το 2023. Σε όλα αυτά τα χρόνια, ο Μεντιλιμπάρ έχει αντιμετωπίσει επίσης τους Καταλανούς, έχοντας προπονήσει τις Οσασούνα, Λεβάντε, Εϊμπάρ και Αλαβές. Συνολικά έξι διαφορετικές ομάδες, με θετικό ρεκόρ για την Μπαρτσελόνα: 21 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα, με 79 γκολ που σημειώθηκαν και 14 που δέχτηκε».

Στη συνέχεια αναφέρεται στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό: «Η Μπαρτσελόνα και ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν για τρίτη φορά στην ιστορία τους, έχοντας ήδη συμβεί τον Οκτώβριο του 2017. Μία από αυτές τις συναντήσεις πραγματοποιήθηκε την 3η αγωνιστική της προηγούμενης φάσης των ομίλων, με τους Μπλαουγκράνα να κερδίζουν με 3-1. Πέρα από τη νίκη, αυτός ο αγώνας σηματοδότησε το 100ό γκολ του Λιονέλ Μέσι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά από ένα εκπληκτικό φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Η άλλη προηγούμενη αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε δύο εβδομάδες αργότερα στο Στάδιο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”. Ο αγώνας έληξε ισόπαλος χωρίς τέρματα».

Εκτός από τον Ολυμπιακό, η Μπαρτσελόνα έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές άλλες ελληνικές ομάδες. Μεταξύ αυτών είναι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος, με 10 νίκες για τους Μπλαουγκράνα, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

