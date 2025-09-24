Athens Kallithea – ΟΦΗ 0-1: Δυσκολεύτηκαν αλλά έκαναν το 2 στα 2 στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας οι Κρητικοί

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Καλλιθέα - ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ διπλασίασε τις νίκες του στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε 1-0 της Athens Kallithea στο γήπεδο «Γρηγόρης Λαμπράκης», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική.

Ο Σαλσέδο σκόραρε στο 45ο λεπτό, έπειτα από μπαλιά του Καραχάλιου, μετουσιώνοντας σε γκολ την υπεροχή των περσινών φιναλίστ στο πρώτο ημίχρονο. Στο β΄ μέρος ο Κώστας Μπράτσος επιστράτευσε κάποιους βασικούς ποδοσφαιριστές που είχαν μείνει εκτός 11άδας και οι γηπεδούχοι ανέβηκαν και απείλησαν με ισοφάριση, με κορυφαία στιγμή μία κεφαλιά του Ματίγεβιτς, που απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή.

Η ομάδα της Καλλιθέας παραμένει χωρίς βαθμό στη League Phase, έχοντας δώσει πάντως τα δύο κατά τεκμήριο δυσκολότερα παιχνίδια της (το προηγούμενο ήταν με τον Παναθηναϊκό).

Να σημειωθεί ότι στον ΟΦΗ υπάρχει ανησυχία για τον Ταξιάρχη Φούντα, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Οι συνθέσεις:

ATHENS KALLITHEA: Κρέσπι, Σωτηράκος, Προδρομίτης, Ματίγεβιτς, Παυλάκης (46΄ Φροσύνης), Μαυριάς (63΄ Καντίγιο), Κριμιτζάς (74΄ Σαταριάνο), Πανάγου, Βασιλόγιαννης (74΄ Μεταξάς), Ζωγραφάκης (63΄ Σαρδέλης), Γκολφίνος

ΟΦΗ: Λίλο, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης (87΄ Γκονζάλες), Μαρινάκης (87΄ Λιούις), Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νέιρα (67΄ Βούκοτιτς), Φούντας (33΄ Αποστολάκης), Σενγκέλια, Σαλσέδο (67΄ Ράκονιατς)

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο «κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Καρπάθου

Ιός του Δυτικού Νείλου: Τέσσερα νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

«Τυφλά» οικόπεδα: Νέος οδηγός με 11 ερωτήσεις και απαντήσεις για το τι ισχύει για την πρόσβαση και τη δόμηση

Ετήσια επιστροφή ενοικίου: Νέες διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τους ελέγχους – Τι είπε ο Πιτσιλής για το ΜΙΔΑ

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει στην μαθηματική ακολουθία σε 22 δευτερόλεπτα;

Πώς να χρησιμοποιήσετε το laptop σας ως δεύτερη οθόνη για το PC σας
περισσότερα
18:50 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Πορεία φίλων του ΠΑΟΚ προς το γήπεδο της Τούμπας – «Ανεπιθύμητη η Μακάμπι, αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πορεία διαμαρτυρίας με αφορμή την παρουσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ και των ισραηλινών οπαδών της ...
15:15 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Νίκος Γκάλης: Εντυπωσιακό γκράφιτι στο ΑΠΘ με το πρόσωπο του «γκάνγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ

Ο street artist «Goatt 88» δημιούργησε ένα νέο έργο τέχνης, που κοσμεί την είσοδο του γυμναστη...
11:45 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Εμπειρογνώμονες καλούν FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ από τις διοργανώσεις

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κάλεσαν την FIFA και την UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ από...
02:15 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μπενφίκα – Ρίο Άβε 1-1: «Ματ» Συλαϊδόπουλου στον Μουρίνιο στις καθυστερήσεις

Με χτύπημα στις καθυστερήσεις, η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος