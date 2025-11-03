Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ 3-0: «Έσπασαν» το… ρόδι οι Αρκάδες και «βύθισαν» κι άλλο τους Κρητικούς

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ

Την πρώτη του στο εφετινό πρωτάθλημα της Super League πανηγύρισε ο Αστέρας Τρίπολης, συντρίβοντας τον ΟΦΗ με 3-0 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στον αγώνα με τον οποίο έπεσε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής και «ξεκόλλησε» από την… ουρά του βαθμολογικού πίνακα.

Στο ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στον πάγκο της κρητικής ομάδας, ο Αστέρας βρήκε ένα καταπληκτικό γκολ απ’ τον Τσίκο στο 23’ κι άλλα δύο τέρματα απ’ τον Μπαρτόλο (71’, 76’), απέναντι στην έναν ΟΦΗ που έμεινε με δέκα παίκτες στο 52’ (δεύτερη κίτρινη ο Νους) και είχε δοκάρι με τον Αποστολάκη στο 61′.

Η αρκαδική ομάδα είχε την πρώτη καλή ευκαιρία στο ματς στο 5ο λεπτό, όταν από σέντρα του Σιλά, ο Γιαμπλόνσκι έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά άουτ. Στο 23’ ο Αστέρας άνοιξε το σκορ με τον Τσίκο. Ο Ισπανός μέσος βρήκε κενό χώρο και δοκίμασε ένα καταπληκτικό σουτ στέλνοντας την μπάλα στο βάθος της εστίας του Χριστογεώργου για το 1-0 της αρκαδικής ομάδας.

Στο 46’ ο Τσίκο είχε άλλο ένα πολύ ωραίο σουτ που βρήκε σε ετοιμότητα τον Χριστογεώργο, ενώ στο 52’ ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Νους με δεύτερη κίτρινη, Ο ΟΦΗ είχε την πιο σημαντική ευκαιρία του στο 61’ όταν από ασίστ του Σενγκέλια, ο Αποστολάκης… σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι από πολύ πλάγια θέση.

Δέκα λεπτά ματς οι γηπεδούχοι «τελείωσαν» ουσιαστικά το ματς όταν ο Μπαρτόλο εκτέλεσε ένα φάουλ από πολύ πλάγια θέση κι έκανε με εντυπωσιακό τρόπο το 2-0, αιφνιδιάζοντας τον Χριστογεώργο ο οποίος είχε ευθύνη για την κακή τοποθέτησή του.

Ο Μπαρτόλο ήταν εκείνος που έβαλε και την τελική… πινελιά στο παιχνίδι, όταν από κλέψιμο της μπάλας ψηλά, έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή και με υπέροχο πλασέ με το αριστερό στην κίνηση σημείωσε το τελικό 3-0.

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Κίτρινες: 34’ Γιαμπλόνσκι, 43’ Μπαρτόλο – 9’ Ανδρούτσος, 35’ Νους, 38’ Φούντας
Αποβολές: 52’ Νους (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Άλχο, Γιαμπλόνσκι (71’ Τζανδάρης), Τσίκο, Καλτσάς (80’ Χαραλαμπόγλου), Κετού (88’ Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο (79’ Μεντιέτα), Μακέντα (80’ Όκο).
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Μαρινάκης (46’ Βούκοτιτς), Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (81’ Νέιρα), Αποστολάκης, Σενγκέλια (69’ Θεοδοσουλάκης), Νους, Φούντας (81’ Ζανελάτο), Σαλσέδο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά με εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες έχουν γονείς που έκαναν αυτά τα 9 πράγματα πριν ξεκινήσει το σχολείο

ΟΕΝΓΕ: Απαράδεκτη η κλήση σε προανάκριση των ψυχιάτρων των δημόσιων κλινικών της Αττικής

Νέες προσλήψεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Όλες οι λεπτομέρειες

Θεσσαλονίκη: Να διασφαλιστεί η επαναλειτουργία του μετρό την 10η Δεκεμβρίου ζητεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Αγνοούμενος σκύλος βρέθηκε 5 χρόνια αργότερα σε απόσταση 837 χιλιομέτρων από το σπίτι του

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το πρόσωπο στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:27 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Προφορική συμφωνία με τον Κορόνα της Βαλένθια για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

O διευθυντής ποδοσφαίρου της Βαλένθια, Μιγκέλ Άνχελ (Γκαρσία Πέρες-Ρολντάν) Κορόνα θα είναι-όπ...
17:27 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ε.Π.ΑΘΛ.Α για καταγγελίες Σούντγκρεν: «Υπάρχουν αναφορές για ύποπτο στοιχηματισμό στους συγκεκριμένους αγώνες – Ενήμερος ο αθλητικός εισαγγελέας»

Οι αναμετρήσεις του Βόλου με τον Πανσερραϊκό, στα πλέι άουτ του περσινού πρωταθλήματος της Sup...
13:30 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Super League: Kαταγγελία από τον Σούντγκρεν για στημένους αγώνες – «Μας είπαν στα αποδυτήρια “σήμερα δεν θα ακουμπήσετε την μπάλα”»

Συγκλονιστικές δηλώσεις έκανε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Βόλου και του Άρη για τα πλέι άουτ τη...
12:18 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Οικονομική στήριξη σε φιλάθλους της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την επίθεση σε τρένο στο Λονδίνο

Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Ευάγγελος Μαρινάκης, δεσμεύτηκε να προσφέρει οικονομική βοήθ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς