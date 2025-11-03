Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ 3-0: «Έσπασαν» το… ρόδι οι Αρκάδες και «βύθισαν» κι άλλο τους Κρητικούς

Την πρώτη του στο εφετινό πρωτάθλημα της Super League πανηγύρισε ο Αστέρας Τρίπολης, συντρίβοντας τον ΟΦΗ με 3-0 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στον αγώνα με τον οποίο έπεσε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής και «ξεκόλλησε» από την… ουρά του βαθμολογικού πίνακα.

Στο ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στον πάγκο της κρητικής ομάδας, ο Αστέρας βρήκε ένα καταπληκτικό γκολ απ’ τον Τσίκο στο 23’ κι άλλα δύο τέρματα απ’ τον Μπαρτόλο (71’, 76’), απέναντι στην έναν ΟΦΗ που έμεινε με δέκα παίκτες στο 52’ (δεύτερη κίτρινη ο Νους) και είχε δοκάρι με τον Αποστολάκη στο 61′.

Η αρκαδική ομάδα είχε την πρώτη καλή ευκαιρία στο ματς στο 5ο λεπτό, όταν από σέντρα του Σιλά, ο Γιαμπλόνσκι έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά άουτ. Στο 23’ ο Αστέρας άνοιξε το σκορ με τον Τσίκο. Ο Ισπανός μέσος βρήκε κενό χώρο και δοκίμασε ένα καταπληκτικό σουτ στέλνοντας την μπάλα στο βάθος της εστίας του Χριστογεώργου για το 1-0 της αρκαδικής ομάδας.

Στο 46’ ο Τσίκο είχε άλλο ένα πολύ ωραίο σουτ που βρήκε σε ετοιμότητα τον Χριστογεώργο, ενώ στο 52’ ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Νους με δεύτερη κίτρινη, Ο ΟΦΗ είχε την πιο σημαντική ευκαιρία του στο 61’ όταν από ασίστ του Σενγκέλια, ο Αποστολάκης… σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι από πολύ πλάγια θέση.

Δέκα λεπτά ματς οι γηπεδούχοι «τελείωσαν» ουσιαστικά το ματς όταν ο Μπαρτόλο εκτέλεσε ένα φάουλ από πολύ πλάγια θέση κι έκανε με εντυπωσιακό τρόπο το 2-0, αιφνιδιάζοντας τον Χριστογεώργο ο οποίος είχε ευθύνη για την κακή τοποθέτησή του.

Ο Μπαρτόλο ήταν εκείνος που έβαλε και την τελική… πινελιά στο παιχνίδι, όταν από κλέψιμο της μπάλας ψηλά, έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή και με υπέροχο πλασέ με το αριστερό στην κίνηση σημείωσε το τελικό 3-0.

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: 34’ Γιαμπλόνσκι, 43’ Μπαρτόλο – 9’ Ανδρούτσος, 35’ Νους, 38’ Φούντας

Αποβολές: 52’ Νους (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Άλχο, Γιαμπλόνσκι (71’ Τζανδάρης), Τσίκο, Καλτσάς (80’ Χαραλαμπόγλου), Κετού (88’ Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο (79’ Μεντιέτα), Μακέντα (80’ Όκο).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Μαρινάκης (46’ Βούκοτιτς), Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (81’ Νέιρα), Αποστολάκης, Σενγκέλια (69’ Θεοδοσουλάκης), Νους, Φούντας (81’ Ζανελάτο), Σαλσέδο.