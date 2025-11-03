Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από το σπίτι της

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την υπόθεση εξαφάνισης μίας 13χρονης από τη Θεσσαλονίκη. Τα ίχνη της Ελευθερίας Λ. χάθηκαν στις 02/11/25, στις 18:30 ώρα, από το σπίτι της.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Λ. έχει ύψος 1,62 μ., ζυγίζει 40 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη ζακέτα, μαύρο γιλέκο και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

