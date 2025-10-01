Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-0 (Β’ Ημίχρονο): Live ο αγώνας των «ερυθρόλευκων» για την 2η αγωνιστική του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ, στο Emirates Stadium, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι να φύγουν από το Λονδίνο με ένα θετικό αποτέλεσμα με σκοπό να… μπουν στο παιχνίδι της διεκδίκησης της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, μετά το 0-0 που έφεραν με την Πάφο την πρώτη αγωνιστική.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

44′ Ο Ελ Καμπί έπεσε στην περιοχή και ζήτησε πέναλτι. Συνεχίζεται το παιχνίδι

Πάρα πολλή δουλειά από την τετράδα της άμυνας λόγω των αυτοματισμών που βγάζουν οι μεσοεπιθετικοί της Άρσεναλ μαζί με τον Γιόκερες.

42′ Γρήγορη εκτέλεση φάουλ, σέντρα από τον Μαρτινέλι αλλά το σουτ του Τροσάρ στο σκάσιμο της μπάλας πήγε πολύ ψηλά!

39′ Ο Ποντένσε πήρε την μπάλα στην περιοχή όμως το κοντρόλ δεν τον βοήθησε για να εκτελέσει.

31′ Φοβερό τάκλιν του Πιρόλα! Ο Ιταλός στόπερ πρόλαβε τον Γιόκερες που έφυγε στην πλάτη μόνος του και την ώρα του πλασέ, τον σταμάτησε με τάκλιν!

28′ Κεφαλιά του Ρέτσου, μάζεψε ο Ράγια και στη συνέχεια ο Κοστίνια κάνει έξυπνο φάουλ για να μην βγει αντεπίθεση η Άρσεναλ!

20′ Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Το γκολ της Άρσεναλ

Μέχρι τώρα, η Άρσεναλ «σπάει» πολύ εύκολα το πρέσινγκ του Ολυμπιακού

13′ ΓΚΟΛ η Άρσεναλ! Ανισορροπία στην άμυνα του Ολυμπιακού, ο Γιόκερες εκτόπισε και τον Πιρόλα και τον Κοστίνια, ο Τζολάκης βρήκε όσο έπρεπε την μπάλα για να πάει στο δοκάρι αλλά ο Μαρτινέλι στην επαναφορά σκόραρε σε κενή εστία για το 1-0!

Ανισορροπία στην άμυνα του Ολυμπιακού, ο Γιόκερες εκτόπισε και τον Πιρόλα και τον Κοστίνια, ο Τζολάκης βρήκε όσο έπρεπε την μπάλα για να πάει στο δοκάρι αλλά ο Μαρτινέλι στην επαναφορά σκόραρε σε κενή εστία για το 1-0!

7' Ο Κοστίνια πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο αλλά η σέντρα κατέληξε εύκολα στον Ράγια.

Η ευκαιρία της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ έχει τον έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά και ψάχνει τρόπο να απειλήσει τον Ολυμπιακό.

2′ Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Άρσεναλ! Σέντρα από τα αριστερά, ο Μαρτινέλι πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας αλλά η μπάλα πήγε δίπλα από το δοκάρι

Ξεκίνησε ο αγώνας

Ο Χοσε Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να επιλέξει τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα θα βρίσκονται οι Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια. Στη μεσαία γραμμή θα παίξουν οι Γκαρθία και Έσε, ενώ μπροστά τους θα κινείται ο Τσικίνιο. Στα άκρα τοποθετήθηκαν οι Ζέλσον και Ποντένσε, με τον Ελ Καμπί στην κορυφή της επίθεσης.