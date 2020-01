Μπορεί να μαγεύει στα παρκέ με τα θεαματικά του καρφώματα για λογαριασμό της ομάδας του Μιλγουόκι Μπακς, όμως, μαγεύει εξίσου και με τις χορευτικές του φιγούρες.

Στο Παρίσι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο "μαγνήτισε" τα βλέμματα όταν βρέθηκε στους The Paris Ring Finals και το... έριξε στον χορό όταν άκουσε μουσική από τα μεγάφωνα.

Οι κινήσεις και ο ρυθμός του Αντετοκούνμπο ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους πολλοί εκ των οποίων άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά "Giannis, Giannis".

Δείτε το βίντεο:

When @Giannis_An34 visits The Paris Ring Finals...it turns all the way UP!!#theparisring | #nikebasketball pic.twitter.com/8o0ycUp7Bj