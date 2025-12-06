Ξάνθη: Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων 

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων έχει προγραμματιστεί σήμερα έως τις 17:00 στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Ανισόπεδο Κόμβο Βαφέικων έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ξάνθη προς Κομοτηνή, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής, περνώντας από το Πόρτο Λάγος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές ρυθμίσεις που είχαν ανακοινωθεί χθες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

– Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο χιλιομετρικής θέσης 561+500 της Εγνατίας Οδού (μεσοδιάστημα Δυτικού Κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του κόμβου.

Εκτροπή όλων των οχημάτων που κινούνται από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής, με την κυκλοφορία προς Ξάνθη να διεξάγεται μέσω της Εθνικής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις σημάνσεις και τις παρακαμπτήριες διαδρομές για την ασφαλή μετακίνησή τους.

