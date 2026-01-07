Βόλος: Άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός στο κέντρο της πόλης

Σύνοψη από το

  • Σπάνιο θέαμα συγκέντρωσε τα βλέμματα στον Βόλο, καθώς ένας νεαρός άνδρας εθεάθη να περιφέρεται χωρίς ρούχα στην οδό Πολυμέρη.
  • Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία διαπίστωσε ότι ο νεαρός είχε διαφύγει από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου.
  • Ο άνδρας επαναπροωθήθηκε στην κλινική όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό παρακολούθηση.
Στέλιος Μπαμιατζής

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Μέρα μεσημέρι και ένα αν μη τι άλλο σπάνιο θέαμα συγκέντρωσε τα βλέμματα στον Βόλο.

Στην καρδιά της πόλης ένας άνδρας εθεάθη να περιφέρεται χωρίς ρούχα στην οδό Πολυμέρη, δημιουργώντας αναστάτωση στους διερχόμενους, αλλά και την κινητοποίηση των αρχών.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία κατέφθασε στο σημείο και έπειτα από σύντομη παρέμβαση διαπίστωσε ότι ο άνδρας είχε διαφύγει από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου.

Ο άνδρας επαναπροωθήθηκε στην κλινική όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό παρακολούθηση, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

22:57 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

22:47 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

22:35 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

22:29 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

