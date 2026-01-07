Βόλος: Άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός στο κέντρο της πόλης

Μέρα μεσημέρι και ένα αν μη τι άλλο σπάνιο θέαμα συγκέντρωσε τα βλέμματα στον Βόλο.

Στην καρδιά της πόλης ένας άνδρας εθεάθη να περιφέρεται χωρίς ρούχα στην οδό Πολυμέρη, δημιουργώντας αναστάτωση στους διερχόμενους, αλλά και την κινητοποίηση των αρχών.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία κατέφθασε στο σημείο και έπειτα από σύντομη παρέμβαση διαπίστωσε ότι ο άνδρας είχε διαφύγει από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου.

Ο άνδρας επαναπροωθήθηκε στην κλινική όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό παρακολούθηση, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.