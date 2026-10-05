Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του ατυχήματος στη 2η Ανάβαση Αγρινίου – Στη ΜΕΘ ο 31χρονος οδηγός

Βίντεο ντοκουμέντο από το ατύχημα που συνέβη στην 2η Ανάβαση Αγρινίου, με σοβαρά τραυματία έναν 31χρονο οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου, Φώτη Πούλιο, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ο οδηγός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Άρτας, ενώ η ΦΙΛ.Μ.Α. Αγρινίου εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο ντοκουμέντο από το ατύχημα που συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (4/10), στην 2η Ανάβαση Αγρινίου, με τραυματία έναν 31χρονο οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου, βλέπει το φως της δημοσιότητας.
  • Ο 31χρονος οδηγός του οχήματος, Φώτης Πούλιος, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου της Άρτας.
  • Η ΦΙΛ.Μ.Α. Αγρινίου εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας ευχές για ταχεία και πλήρη ανάρρωση του Φώτη Πούλιου, ανθρώπου του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της πόλης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βίντεο ντοκουμέντο από το ατύχημα που συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (4/10), στην 2η Ανάβαση Αγρινίου, με τραυματία έναν 31χρονο οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο, που μεταδίδει το sinidisi.gr, καταγράφεται η στιγμή που το αγωνιστικό αυτοκίνητο με τον αριθμό 29 εκτρέπεται της πορείας του, σε μία δεξιά στροφή της απαιτητικής ειδικής διαδρομής. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και έντονη ανησυχία, τόσο των θεατών που παρακολουθούσαν τον αγώνα όσο και των διοργανωτών της εκδήλωσης.

Τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός

Ο 31χρονος οδηγός του οχήματος, Φώτης Πούλιος, τραυματίστηκε σοβαρά και μετά τον απεγκλωβισμό του διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του.

Στη συνέχεια, ο 31χρονος Αγρινιώτης οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας, όπου και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Ο Φώτης είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της πόλης μας, και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάνε όλα καλά και να έχει ταχεία και πλήρη ανάρρωση», αναφέρει η ΦΙΛ.Μ.Α. Αγρινίου σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το ατύχημα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

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