Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του ατυχήματος στη 2η Ανάβαση Αγρινίου – Στη ΜΕΘ ο 31χρονος οδηγός

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Βίντεο ντοκουμέντο από το ατύχημα που συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (4/10), στην 2η Ανάβαση Αγρινίου, με τραυματία έναν 31χρονο οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο, που μεταδίδει το sinidisi.gr, καταγράφεται η στιγμή που το αγωνιστικό αυτοκίνητο με τον αριθμό 29 εκτρέπεται της πορείας του, σε μία δεξιά στροφή της απαιτητικής ειδικής διαδρομής. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και έντονη ανησυχία, τόσο των θεατών που παρακολουθούσαν τον αγώνα όσο και των διοργανωτών της εκδήλωσης.

Τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός

Ο 31χρονος οδηγός του οχήματος, Φώτης Πούλιος, τραυματίστηκε σοβαρά και μετά τον απεγκλωβισμό του διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του.

Στη συνέχεια, ο 31χρονος Αγρινιώτης οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας, όπου και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Ο Φώτης είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της πόλης μας, και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάνε όλα καλά και να έχει ταχεία και πλήρη ανάρρωση», αναφέρει η ΦΙΛ.Μ.Α. Αγρινίου σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το ατύχημα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: