Τροχαίο δυστύχημα στην Αττική Οδό: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμα τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα Τρίτη στην Αττική Οδό, μετά την έξοδο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Η σύγκρουση αφορούσε μοτοσικλέτα με ΙΧ αυτοκίνητο, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και διερεύνηση των συνθηκών από τις αρχές

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Αττική Οδός Περιφερειακή Υμηττού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμα ένας τραυματίστηκε σε σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ αυτοκίνητο στην Αττική Οδό.
  • Το δυστύχημα έγινε μετά την έξοδο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μοτοσικλετιστής.
  • Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ καταγράφηκαν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό.

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμα ένας τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο στην Αττική Οδό.

Το δυστύχημα έγινε μετά την έξοδο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, όταν το αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με το δίκυκλο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μοτοσικλετιστής και να τραυματιστεί άλλο ένα άτομο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αττικής Οδού, καταγράφηκαν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Κηφισίας.

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