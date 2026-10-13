Τροχαίο δυστύχημα στην Αττική Οδό: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμα ένας τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο στην Αττική Οδό.

Το δυστύχημα έγινε μετά την έξοδο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, όταν το αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με το δίκυκλο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μοτοσικλετιστής και να τραυματιστεί άλλο ένα άτομο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αττικής Οδού, καταγράφηκαν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Κηφισίας.