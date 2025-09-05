Τραγωδία στο Μεταξουργείο: Προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές από αφύλακτο σημείο ο ηλικιωμένος που τον παρέσυρε τρένο

Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως στο Μεταξουργείο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική.

Η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 7:30 το πρωί και στο σημείο μετέβησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν τον άνδρα διαμελισμένο και το πτώμα παρέλαβε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές από αφύλακτο σημείο με αποτέλεσμα ο συρμός να τον παρασύρει. Ο άνδρας σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν άστεγος.

Δείτε βίντεο: