Τραγωδία στο Μεταξουργείο: Προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές από αφύλακτο σημείο ο ηλικιωμένος που τον παρέσυρε τρένο

Enikos Newsroom

κοινωνία

δυστύχημα- Μεταξουργείο

Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως στο Μεταξουργείο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική.

Η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 7:30 το πρωί και στο σημείο μετέβησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν τον άνδρα διαμελισμένο και το πτώμα παρέλαβε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές από αφύλακτο σημείο με αποτέλεσμα ο συρμός να τον παρασύρει. Ο άνδρας σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν άστεγος.

Δείτε βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για πολλαπλούν μυέλωμα

Διαβήτης: 11 συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε υψηλό σάκχαρο

Εκκρεμείς φορολογικές δηλώσεις: Ποιες πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος της χρονιάς

Ακινησία οχημάτων: Ποιοι κινδυνεύουν με μεγάλο πρόστιμο – «Μπλόκο» στα διόδια σε όσους δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας

«Νέα μαζική διαρροή δεδομένων»: Πάνω 250 εκατομμύρια προσωπικές ταυτότητες διέρρευσαν στο διαδίκτυο – Τι συνέβη

Λάτρεις της Ιστορίας να αναπαριστούν αρχαίες ρωμαϊκές μάχες στη Ρουμανία – Δείτε εικόνες
περισσότερα
09:58 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων στο Δερβένι – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς ...
09:33 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Οδηγός βρήκε μωρό να μπουσουλάει στον δρόμο – Συνελήφθησαν οι γονείς

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού, ενός Αλβανού και μίας Βουλγάρας, προχώρησαν οι Αρχές στην Θεσσαλον...
09:21 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

«Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις»: Ποιες ώρες και πού θα υπάρχει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σήμερα

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του φημισμένου «Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις», ανακοινώθηκαν προσωρινέ...
09:20 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Τρομακτικό τροχαίο στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Χωρίς τις αισθήσεις του ένα άτομο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ από το σημείο

Ένα τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (5/9) στην περιοχή του Δερβενίου. Σύμ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος