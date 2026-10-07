Θεσσαλονίκη: «Ξάφρισε» 84χρονη εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση τους – Περισσότερα από 175.000 ευρώ η λεία 46χρονου

Οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, εξιχνίασαν υπόθεση διακεκριμένης κλοπής, απάτης με υπολογιστή και πλαστογραφίας, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος 46χρονου άνδρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη φιλική σχέση με την 84χρονη, αποσπώντας κλειδιά, μετρητά, κοσμήματα και στη συνέχεια χρήματα από τον τραπεζικό της λογαριασμό, με πλαστό δελτίο ταυτότητας όπως και μέσω του e-banking.

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Ηλικιωμένη
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη εξιχνίασαν υπόθεση διακεκριμένης κλοπής, απάτης με υπολογιστή και πλαστογραφίας, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος 46χρονου.
  • Ο 46χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη φιλική σχέση με 84χρονη, αποσπώντας τα κλειδιά της κατοικίας της και αφαιρώντας 12.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
  • Επιπλέον, με τη χρήση πλαστού δελτίου ταυτότητας και e-banking, αφαιρέθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης, το ποσό των 63.902,50 ευρώ.

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Στην εξιχνίαση μίας υπόθεσης διακεκριμένης κλοπής, απάτης με υπολογιστή και πλαστογραφίας στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές. Έπειτα από τη συλλογή επαρκών στοιχείων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη φιλική σχέση, που διατηρούσε με 84χρονη γυναίκα, αποσπώντας αρχικά τα κλειδιά της κατοικίας της και στη συνέχεια αποκτώντας πρόσβαση, στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Η κλοπή από την κατοικία και η τραπεζική απάτη

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τον Οκτώβριο του 2024 ο 46χρονος, φέρεται να απέσπασε τα κλειδιά του σπιτιού της 84χρονης και να αφαίρεσε από το εσωτερικό της 12.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα και χρυσαφικά, η συνολική αξία των οποίων, εκτιμάται περίπου στις 100.000 ευρώ.

Η δράση του, ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν περιορίστηκε στην κλοπή από την κατοικία. Στη συνέχεια, προχώρησε στην έκδοση τηλεφωνικής σύνδεσης στο όνομα της 84χρονης, προκειμένου να διευκολύνει τις επόμενες ενέργειές του.

Σε συνεργασία με άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να μετέβησαν σε υποκατάστημα τράπεζας στον Πειραιά, πραγματοποιήθηκε αφαίρεση χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης, με τη χρήση πλαστού δελτίου ταυτότητας.

Συνολικά, σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρέθηκε το ποσό των 63.902,50 ευρώ, τόσο μέσω αναλήψεων όσο και μέσω συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση e-banking.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της αστυνομικής έρευνας, εις  βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αφορά στα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, της απάτης με υπολογιστή και της πλαστογραφίας, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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