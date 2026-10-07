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LIVE η κίνηση: «Ασφυξία» στο κέντρο της Αθήνας και τον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

LIVE η κίνηση: «Ασφυξία» στο κέντρο της Αθήνας και τον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με ασφυκτική κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας και τον Κηφισό, ενώ καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω και της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα.

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Πάσχα, επιστροφή, εκδρομείς, κίνηση, Αθηνών Κορίνθου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κίνηση «χτυπά κόκκινο» σε πολλούς δρόμους της Αττικής, με την κατάσταση να επιδεινώνεται λόγω και της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα.
  • Ασφυκτική είναι η κατάσταση στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στον Κηφισό, τη Θηβών, την Πατησίων, την Πέτρου Ράλλη, την Αχαρνών και την Αλεξάνδρας.
  • Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, με πάνω από 30 λεπτά αναμονής από Φυλής μέχρι Κηφισίας προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτά από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας προς Ελευσίνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η κίνηση «χτυπά κόκκινο» σε πολλούς δρόμους της Αττικής με την κατάσταση να επιδεινώνεται λόγω και της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα.

Ασφυκτική είναι η κατάσταση στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στον Κηφισό, τη Θηβών, την Πατησίων, την Πέτρου Ράλλη, την Αχαρνών και την Αλεξάνδρας.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην Καλλιρόης, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αχιλλέως.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄ από Φυλής μέχρι Κηφισίας,

10’-15’ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5’-10’ στην έξοδο για Λαμία.

15΄-20΄από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.

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