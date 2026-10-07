LIVE η κίνηση: «Ασφυξία» στο κέντρο της Αθήνας και τον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κίνηση «χτυπά κόκκινο» σε πολλούς δρόμους της Αττικής με την κατάσταση να επιδεινώνεται λόγω και της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα.
Ασφυκτική είναι η κατάσταση στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στον Κηφισό, τη Θηβών, την Πατησίων, την Πέτρου Ράλλη, την Αχαρνών και την Αλεξάνδρας.
Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην Καλλιρόης, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αχιλλέως.
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Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
άνω των 30΄ από Φυλής μέχρι Κηφισίας,
10’-15’ στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5’-10’ στην έξοδο για Λαμία.
15΄-20΄από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,
10’-15’ στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5’-10’ στην έξοδο για Λαμία.
15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.
Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 7, 2026