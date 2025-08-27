Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δυο επιχειρηματίες για πλαστογραφία – Πωλούσαν χιλιάδες «μαϊμού» προϊόντα

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης στην Θεσσαλονίκη τις μεσημεριανές ώρες στις 26/8, συνέλαβαν δύο ημεδαπούς άντρες ηλικίας 32 και 36 ετών, σε βάρος των οποίων σχημάτισαν δικογραφία για πλαστογραφία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, πρόκειται για συνιδιοκτήτες εταιρείας, σε χώρους της οποίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν 4.202 τεμάχια ενδυμάτων και σταμπών, τα οποία έφεραν πλαστά σήματα που ομοιάζουν με σήματα γνωστών εταιρειών. Αυτά τα απομιμητικά προϊόντα διατίθεντο προς λιανική πώληση μέσω διάφορων ιστοσελίδων.

Επιπρόσθετα, βρέθηκε μηχάνημα πρέσα σε λειτουργία, που χρησιμοποιούταν για την αποτύπωση των εν λόγω σημάτων πάνω σε ενδύματα. Σύμφωνα με έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η συνολική ζημιά που προκλήθηκε ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 47.994 ευρώ και από υπαλλήλους της ΔΙΜΕΑ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, ενώ τα προαναφερόμενα προϊόντα καταστράφηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

