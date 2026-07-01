Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για ληστείες σε ψιλικατζίδικο και φαρμακείο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε δύο ληστείες φέρεται να εμπλέκεται ένας 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε σε κατάστημα ψιλικών στους Αμπελόκηπους, χθες τα ξημερώματα, και υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, αφαίρεσε από τον υπάλληλο το ποσό των 260 ευρώ, προτού διαφύγει.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 19χρονο, ύστερα από αναζητήσεις που έκαναν στην ευρύτερη περιοχή. Στην κατοχή του βρέθηκαν τα χρήματα και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Στη συνέχεια ωστόσο προέκυψε ότι ο 19χρονος εμπλέκεται και σε άλλη μία ληστεία, που διαπράχθηκε σε φαρμακείο στην ίδια περιοχή, στις 19 Ιουνίου. Η λεία του σε αυτή τη ληστεία ήταν 400 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.