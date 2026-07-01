Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για ληστείες σε ψιλικατζίδικο και φαρμακείο

Ένας 19χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε δύο ληστείες: μία σε ψιλικατζίδικο χθες τα ξημερώματα και μία σε φαρμακείο στις 19 Ιουνίου. Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με δικογραφία για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 19χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε ληστεία ψιλικατζίδικου στους Αμπελόκηπους, όπου αφαίρεσε 260 ευρώ υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου.
  • Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και συνέλαβαν, βρίσκοντας στην κατοχή του τα χρήματα. Στη συνέχεια προέκυψε η εμπλοκή του και σε ληστεία φαρμακείου στην ίδια περιοχή, με λεία 400 ευρώ.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε δύο ληστείες φέρεται να εμπλέκεται ένας 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε σε κατάστημα ψιλικών στους Αμπελόκηπους, χθες τα ξημερώματα, και υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, αφαίρεσε από τον υπάλληλο το ποσό των 260 ευρώ, προτού διαφύγει.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 19χρονο, ύστερα από αναζητήσεις που έκαναν στην ευρύτερη περιοχή. Στην κατοχή του βρέθηκαν τα χρήματα και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Στη συνέχεια ωστόσο προέκυψε ότι ο 19χρονος εμπλέκεται και σε άλλη μία ληστεία, που διαπράχθηκε σε φαρμακείο στην ίδια περιοχή, στις 19 Ιουνίου. Η λεία του σε αυτή τη ληστεία ήταν 400 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ