Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 54χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο

Σήμερα το πρωί, 6 Οκτωβρίου 2026, σημειώθηκε εργατικό ατύχημα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 54χρονος εργάτης, καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα, απεγκλώβισε τον τραυματισμένο εργαζόμενο και τον παρέδωσε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (6/10/2026) το πρωί, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 54χρονος εργάτης, καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο.
  • Για τον απεγκλωβισμό του εργαζομένου, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.
  • Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον εργάτη, ο οποίος είχε τραυματιστεί και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για ιατρική φροντίδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (6/10/2026) το πρωί, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 54χρονος εργάτης καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:30, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύμφωνα με το Npress, για τον απεγκλωβισμό του εργαζομένου, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του 54χρονου.  

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον εργάτη, ο οποίος είχε τραυματιστεί από την πτώση του εμπορευματοκιβωτίου. Στη συνέχεια, ο 54χρονος, παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ