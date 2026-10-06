Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 54χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο

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Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (6/10/2026) το πρωί, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 54χρονος εργάτης καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:30, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύμφωνα με το Npress, για τον απεγκλωβισμό του εργαζομένου, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του 54χρονου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον εργάτη, ο οποίος είχε τραυματιστεί από την πτώση του εμπορευματοκιβωτίου. Στη συνέχεια, ο 54χρονος, παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του και την παροχή ιατρικής φροντίδας.