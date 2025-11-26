Θεσσαλονίκη: Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ ο πιθανός στόχος της επίθεσης με γκαζάκια

Θεσσαλονίκη: Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ ο πιθανός στόχος της επίθεσης με γκαζάκια

Ένας πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ ερευνάται ως πιθανός στόχος της επίθεσης με γκαζάκια σε πολυκατοικία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/11) στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του emakedonia.gr από υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛΑΣ, στην πολυκατοικία στην οδό Σμύρνης 10, διαμένει ένας άντρας που υπηρετούσε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και απομακρύνθηκε διότι χαρακτηρίστηκε μη αξιόπιστος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο συγκεκριμένος άντρας πλέον εργάζεται ως σύμβουλος στη διοίκηση του Αγίου Όρους.

Την έρευνα πλέον για την τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού έχει αναβάλει η Κρατική Ασφάλεια.

Στην ίδια πολυκατοικία διαμένει ένας συνταξιούχος αστυνομικός και ένας δικηγόρος, αλλά μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον πιθανό στόχο κινούνται μόνο γύρω από τον πρώην υπάλληλο της ΕΥΠ.

14:54 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

