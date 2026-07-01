Θεσσαλονίκη: Ποινές φυλάκισης σε 13 άτομα για την υπόθεση της «Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης»

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης καταδίκασε 13 άτομα για πλημμεληματικές πράξεις στην υπόθεση της «Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης». Οι κακουργηματικές κατηγορίες δεν στοιχειοθετήθηκαν, ενώ δύο άτομα αθωώθηκαν.

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Κοινωνία

Δικαστήριο, Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 4 έτη καταδικάστηκαν 13 άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία, η οποία φέρεται να δρούσε ως η «Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης».
  • Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για πλημμεληματικές πράξεις, ενώ οι κακουργηματικές κατηγορίες δεν στοιχειοθετήθηκαν. Οι εφέσεις τους έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.
  • Το κατηγορητήριο αφορούσε επιθέσεις, ληστείες και βανδαλισμούς με ακροδεξιά συνθήματα, με τη δράση της ομάδας να έχει αποκαλυφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. τον Μάιο του 2025.

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Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 4 έτη καταδικάστηκαν 13 άτομα, τα οποία είχαν παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης για συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ομάδα φέρεται να δρούσε υπό τον μανδύα ακροδεξιάς συλλογικότητας με την ονομασία «Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης».

Το δικαστήριο έκρινε τους 13 κατηγορούμενους ένοχους για πλημμεληματικές πράξεις. Αντίθετα, οι κακουργηματικές κατηγορίες που τους αποδίδονταν, κατά περίπτωση, όπως η ληστεία και η εμπορία ανθρώπων με στρατολόγηση ανηλίκων, δεν στοιχειοθετήθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία.

Οι εφέσεις των καταδικασθέντων αποφασίστηκε να έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, μία ποινή ανεστάλη και μία μετατράπηκε σε χρηματική. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο αθώωσε δύο άτομα.

Το κατηγορητήριο

Το κατηγορητήριο αφορούσε, μεταξύ άλλων, επιθέσεις κατά ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου, δύο ληστείες και βανδαλισμούς με ακροδεξιά συνθήματα σε σχολεία και σε γραφείο πολιτικού κόμματος. Οι πράξεις τοποθετούνταν χρονικά από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025.

Τη δράση της ομάδας είχε αποκαλύψει η ΕΛ.ΑΣ. τον Μάιο του 2025, έπειτα από πολύμηνες έρευνες. Στο πλαίσιο της υπόθεσης είχαν συλληφθεί συνολικά 28 άτομα, μεταξύ των οποίων 13 ανήλικοι.

Δύο από τους ενηλίκους, ηλικίας 29 και 25 ετών, στους οποίους η δικογραφία απέδιδε «αρχηγικό» ρόλο, είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή. Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου αφέθηκαν ελεύθεροι. Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή/και θεραπευτικά μέτρα.

Οι δικαστικές αρχές διαχώρισαν την υπόθεση ως προς τους ανηλίκους, οι οποίοι θα βρεθούν ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ανηλίκων.

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