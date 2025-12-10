Θεσσαλονίκη: Πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων στο λιμάνι την Παρασκευή

Σε πανελλαδικό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στον χώρο του επιβατικού σταθμού, θα προχωρήσουν οι αγρότες την προσεχή Παρασκευή 12/12, όπως αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση του μπλόκου στα διόδια των Μαλγάρων.

Το συλλαλητήριο αποφασίστηκε στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων που έχει προαναγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

«Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Κώστας Ανεστίδης.

Όπως επισημάνθηκε, σημείο συγκέντρωσης για όλους ορίστηκε η είσοδος των διοδίων Ν. Μαλγάρων στις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας και από εκεί οι συμμετέχοντες θα κινηθούν σε κοινή πορεία προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική κινητοποίηση.