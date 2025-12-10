Θεσσαλονίκη: Πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων στο λιμάνι την Παρασκευή

Σύνοψη από το

  • Σε πανελλαδικό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στον χώρο του επιβατικού σταθμού, θα προχωρήσουν οι αγρότες την προσεχή Παρασκευή 12/12.
  • Το συλλαλητήριο αποφασίστηκε στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων που έχει προαναγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.
  • Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, Κώστας Ανεστίδης, «στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων στο λιμάνι την Παρασκευή

Σε πανελλαδικό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στον χώρο του επιβατικού σταθμού, θα προχωρήσουν οι αγρότες την προσεχή Παρασκευή 12/12, όπως αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση του μπλόκου στα διόδια των Μαλγάρων.

Το συλλαλητήριο αποφασίστηκε στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων που έχει προαναγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

«Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Κώστας Ανεστίδης.

Όπως επισημάνθηκε, σημείο συγκέντρωσης για όλους ορίστηκε η είσοδος των διοδίων Ν. Μαλγάρων στις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας και από εκεί οι συμμετέχοντες θα κινηθούν σε κοινή πορεία προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική κινητοποίηση.

16:37 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Λαμία: Αγρότες έκλεισαν και τους παραδρόμους στον κόμβο του Μπράλου

Σε νέο αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας, ακόμη και των παραδρόμων, προχώρησαν το μεσημέρι της Τε...
16:31 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Ιερείδης

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Ιερείδης, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο απ...
16:20 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Διαψεύδει fake news στο Facebook για έρανο για «εγκαταλελειμμένα μωρά» – «Δεν υπάρχει τέτοια πτέρυγα»

Το Νοσοκομείο «Έλενα Ελ. Βενιζέλου – Αλεξάνδρα» εξέδωσε ανακοίνωση διαψεύδοντας κατηγορηματικά...
16:05 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Αθήνα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 20χρονου θείου και του 40χρονου συντρόφου του που ασελγούσαν στα 2 ανήλικα ανίψια του 

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στο...
