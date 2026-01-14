Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 6 ετών σε 20χρονο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

παιδική πορνογραφία

Σε κάθειρξη έξι ετών καταδικάστηκε ένας 20χρονος, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για κατοχή εκατοντάδων αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο με την αναγνώριση των ελαφρυντικών της μετεφηβικής ηλικίας και του πρότερου σύννομου βίου, ενώ αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο ενόψει του Εφετείου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 20χρονος είχε συλληφθεί πέρυσι τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο επιχείρησης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Τάλως ΙΙ».

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, από το σκληρό δίσκο και το κινητό του τηλέφωνο κατασχέθηκαν εκατοντάδες αρχεία με πορνογραφικό υλικό, στο οποίο απεικονίζονταν ανήλικα ακόμη και κάτω των 12 ετών. Σημειώνεται ότι μετά την απολογία του στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης είχε αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση.

Κατά την απολογία του στο Κακουργιοδικείο, ο 20χρονος υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι μεγάλο μέρος του επίδικου υλικού «κατέβηκε» εν αγνοία του κατά την πλοήγησή του στο Διαδίκτυο.

