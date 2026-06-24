Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην 29χρονη που επιτέθηκε με 2 μαχαίρια στον σύντροφό της

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Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων άσκησε η εισαγγελέας στην 29χρονη από τη Ρουμανία, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Η 29χρονη παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες, γύρω στις 10 το πρωί, σε διαμέρισμα ημιωρόφου, όταν, ύστερα από καβγά, η γυναίκα επιτέθηκε στον 24χρονο, χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια.

Ο 24χρονος υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι, ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο άνδρας, που είναι Έλληνας, παραμένει σε νοσηλεία.

Τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε η 29χρονη κατασχέθηκαν, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.