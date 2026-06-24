Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην 29χρονη που επιτέθηκε με 2 μαχαίρια στον σύντροφό της

Η εισαγγελέας άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων στην 29χρονη από τη Ρουμανία, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες, όταν η γυναίκα επιτέθηκε στον σύντροφό της με δύο μαχαίρια, τραυματίζοντάς τον στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι, με τον άνδρα να παραμένει σε νοσηλεία μετά από χειρουργική επέμβαση.

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δικαστήριο Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων ασκήθηκε στην 29χρονη από τη Ρουμανία, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
  • Ο 24χρονος υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι και παραμένει σε νοσηλεία μετά από χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.
  • Η επίθεση εκτυλίχθηκε χθες το πρωί σε διαμέρισμα, ύστερα από καβγά, με την 29χρονη να παραπέμπεται να απολογηθεί στον ανακριτή και να παραμένει υπό κράτηση.

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Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων άσκησε η εισαγγελέας στην 29χρονη από τη Ρουμανία, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

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Η 29χρονη παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες, γύρω στις 10 το πρωί, σε διαμέρισμα ημιωρόφου, όταν, ύστερα από καβγά, η γυναίκα επιτέθηκε στον 24χρονο, χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια.

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Ο 24χρονος υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι, ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο άνδρας, που είναι Έλληνας, παραμένει σε νοσηλεία.

Τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε η 29χρονη κατασχέθηκαν, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.

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