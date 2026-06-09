Σύρος: Εργαζόμενη ξενοδοχείου έπεσε στο αντλιοστάσιο της πισίνας – Τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Μια εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Σύρο τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, όταν έπεσε σε αντλιοστάσιο πισίνας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μετά τον απεγκλωβισμό της από την Πυροσβεστική και την αρχική μεταφορά της στο Γ.Ν. Σύρου, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά τραυματίστηκε εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Σύρο, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αντλιοστάσιο πισίνας.
  • Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Σύρου.
  • Αν και η ζωή της δεν απειλείται, λόγω τραυματισμού στο κεφάλι κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σοβαρά τραυματίστηκε εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Σύρο όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε σε αντλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στον χώρο εργασίας της. Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί (9/6).

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Σύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλείται η ζωή της, ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμός στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής.

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