Σύρος: Εργαζόμενη ξενοδοχείου έπεσε στο αντλιοστάσιο της πισίνας – Τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Σοβαρά τραυματίστηκε εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Σύρο όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε σε αντλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στον χώρο εργασίας της. Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί (9/6).

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Σύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλείται η ζωή της, ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμός στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής.