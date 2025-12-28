Συνεχείς οι έλεγχοι από την Tροχαία για ασφαλείς μετακινήσεις – Βεβαιώθηκαν 15 πρόστιμα Αττική 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαία, έλεγχοι
φωτογραφία αρχείου

Χιλιάδες ελέγχους διενεργεί καθημερινά η Τροχαία, για κάθε είδους παραβάσεις, με έμφαση στα αλκοτέστ. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά καθώς φαίνεται πως οι παραβάσεις μειώνονται, και οι οδηγοί συμμορφώνονται.

Κλιμάκια της Τροχαίας σταματούν οχήματα, φωτίζουν τους οδηγούς με φακούς και πραγματοποιούν αλκοτέστ, ζητώντας τους να φυσήξουν στη συσκευή, για την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών στο τιμόνι.

Σε μόλις 3 ημέρες, από τις 24 έως τις 27 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 24.210 έλεγχοι, από τους οποίους 248 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί στο αλκοτέστ, ενώ 8 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς η ένδειξη ξεπερνούσε τα 0,60 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι έλεγχοι είναι εκτεταμένοι σε όλο το εύρος της Αττικής, με τα πρόστιμα και την αφαίρεση διπλωμάτων και πινακίδων να εφαρμόζονται όπου προβλέπεται.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν και τις επόμενες μέρες.

Μπλόκο της Τροχαίας τα ξημερώματα της Κυριακής

Σαρωτικοί ήταν οι έλεγχοι της τροχαίας και σήμερα Κυριακή, ενόψει των εορτών. Όπως μετέδωσε το ίδιο μέσο ενημέρωσης, οι οδηγοί περιμένουν υπονομευτικά στη σειρά, προκειμένου να υποβληθούν από την τροχαία σε αλκοτέστ, καθώς οι έλεγχοι γίνονται σε όλους χωρίς εξαιρέσεις, σε οδηγούς ΙΧ, λεωφορείων, ταξί ακόμα και σε οδηγούς ασθενοφόρων.

Οι παραβάσεις ευτυχώς, όπως και τις προηγούμενες μέρες, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, σήμερα είχαν βεβαιωθεί 15 πρόστιμα σε σύνολο 1.000 ελέγχων, μέχρι τις 04:30 τα ξημερώματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκέφαλος: Αυτές οι 4 συνήθειες μπορεί να τον κάνουν νεότερο έως και 8 χρόνια

Τεστ προσωπικότητας: Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα διαλέξετε δείχνει τον πραγματικό σας εαυτό

Οι πολιτικές εφημερίδες 28/12/2025

Βενζίνη: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές των καυσίμων μέχρι το Πάσχα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:40 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Αρτέμιδα: Ανατροπή με τον φαρμακοποιό – Αθωώθηκε έπειτα από 17 μήνες στη φυλακή

Ανατροπή στην υπόθεση του φαρμακοποιού από την Αρτέμιδα που κατηγορείτο ότι μαχαίρωσε την 28χρ...
23:25 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του 35χρονος

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λήμνου η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενό...
23:15 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

Με ανάρτησή του στα social media ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών...
22:52 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Γλυφάδα: Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greko

Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greko, στη Γλυφάδα, μέσα σε αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο απ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα