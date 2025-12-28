Συνεχείς οι έλεγχοι από την Tροχαία για ασφαλείς μετακινήσεις – Βεβαιώθηκαν 15 πρόστιμα Αττική 

Χιλιάδες ελέγχους διενεργεί καθημερινά η Τροχαία, για κάθε είδους παραβάσεις, με έμφαση στα αλκοτέστ. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά καθώς φαίνεται πως οι παραβάσεις μειώνονται, και οι οδηγοί συμμορφώνονται.

Κλιμάκια της Τροχαίας σταματούν οχήματα, φωτίζουν τους οδηγούς με φακούς και πραγματοποιούν αλκοτέστ, ζητώντας τους να φυσήξουν στη συσκευή, για την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών στο τιμόνι.

Σε μόλις 3 ημέρες, από τις 24 έως τις 27 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 24.210 έλεγχοι, από τους οποίους 248 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί στο αλκοτέστ, ενώ 8 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς η ένδειξη ξεπερνούσε τα 0,60 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι έλεγχοι είναι εκτεταμένοι σε όλο το εύρος της Αττικής, με τα πρόστιμα και την αφαίρεση διπλωμάτων και πινακίδων να εφαρμόζονται όπου προβλέπεται.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν και τις επόμενες μέρες.

Μπλόκο της Τροχαίας τα ξημερώματα της Κυριακής

Σαρωτικοί ήταν οι έλεγχοι της τροχαίας και σήμερα Κυριακή, ενόψει των εορτών. Όπως μετέδωσε το ίδιο μέσο ενημέρωσης, οι οδηγοί περιμένουν υπονομευτικά στη σειρά, προκειμένου να υποβληθούν από την τροχαία σε αλκοτέστ, καθώς οι έλεγχοι γίνονται σε όλους χωρίς εξαιρέσεις, σε οδηγούς ΙΧ, λεωφορείων, ταξί ακόμα και σε οδηγούς ασθενοφόρων.

Οι παραβάσεις ευτυχώς, όπως και τις προηγούμενες μέρες, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, σήμερα είχαν βεβαιωθεί 15 πρόστιμα σε σύνολο 1.000 ελέγχων, μέχρι τις 04:30 τα ξημερώματα.