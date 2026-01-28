Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος – Κλειστή η Ομήρου

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (29/01) στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από ύποπτη μοτοσικλέτα έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στην οδό Ομήρου στο κέντρο της Αθήνας, όπου ήταν παρκαρισμένο το όχημα. Στην περιοχή βρίσκονται προληπτικά δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ αστυνομικοί έχουν δημιουργήσει μια περίμετρο ασφαλείας, απαγορεύοντας τη διέλευση σε οχήματα και πεζούς.

Οι αστυνομικοί έχουν κλείσει πλήρως την πρόσβαση στην Ομήρου μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.