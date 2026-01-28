Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος – Κλειστή η Ομήρου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος – Κλειστή η Ομήρου
ΦΩΤΟ αχρείου ΙΝΤΙΜΕ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (29/01) στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από ύποπτη μοτοσικλέτα έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στην οδό Ομήρου στο κέντρο της Αθήνας, όπου ήταν παρκαρισμένο το όχημα. Στην περιοχή βρίσκονται προληπτικά δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ αστυνομικοί έχουν δημιουργήσει μια περίμετρο ασφαλείας, απαγορεύοντας τη διέλευση σε οχήματα και πεζούς.

Οι αστυνομικοί έχουν κλείσει πλήρως την πρόσβαση στην Ομήρου μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ επιστρέφουν αύριο από τη Ρουμανία-Τι αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποια πάθηση μπορεί να έχετε

Μελέτη του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα – Πού «βλέπει» πρόοδο και πού ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση

Γιάννης Μπρατάκος: «Η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρές, υγιείς και χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις»

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
23:05 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας στη Ρουμανία – Γιατί οι αρχές εστιάζουν στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση

Δεν έχουν αποσαφηνιστεί προς το παρόν τα αίτια της τραγωδίας στη Ρουμανία, όπως έχασαν τη ζωή ...
22:45 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Τα νέα δεδομένα για την «φονική» διαρροή μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής – Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι κηδείες των 5 αδικοχαμένων γυναικών

Εξελίξεις και νέα δεδομένα βλέπουν το φως για την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε στα Τρίκαλ...
22:41 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Σοκ στην Πάτρα: 25χρονος κατήγγειλε πως η μητέρα του έπεσε θύμα βιασμού από έναν 33χρονο

Μία εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πατρών, μετά την καταγγελία ενός 25χρονου ότι ...
21:50 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στη Ρόδο 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι