Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο παιδικής προστασίας στον Άλιμο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή του Αλίμου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 07/01/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 22/12/2025, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή του Αλίμου ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ., 14 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε

σήμερα, 07/01/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν

λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο».