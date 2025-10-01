Συγκέντρωση αλληλέγγυων στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla έξω από το Υπ. Εξωτερικών

Συγκέντρωση αλληλέγγυων στους ακτιβιστές της αποστολής του Global Sumud Flotilla πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (1/10) στο Σύνταγμα, έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου 300-400 άτομα έχουν συγκεντρωθεί σε μια ειρηνική διαμαρτυρία, μετά από κάλεσμα του ελληνικού τμήματους March to Gaza, ως απάντηση στην αναχαίτιση σκαφών του στολίσκου για τη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους έκλεισαν ένα τμήμα της Β. Σοφίας, υπήρχε και μια διμοιρία των ΜΑΤ, ωστόσο τα πράγματα κινήθηκαν πολύ ειρηνικά.