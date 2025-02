Στον «χορό» των Ρίχτερ οι Κυκλάδες: Συνεχίζονται οι σεισμοί, κορυφώνεται η ανησυχία – Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία

«Σεισμική καταιγίδα» έχει πλήξει τα τελευταία 24ωρα τις Κυκλάδες, αφού μόνο τις τρεις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου περισσότεροι από 200 σεισμοί, άνω των 3 Ρίχτερ, έχουν ταρακουνήσει τα νησιά, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ και καθηγητή Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιο Λέκκα, να προειδοποιεί πως, «δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη κύρια δόνηση».

Μάλιστα, εν μέσω των αλλεπαλλήλων σεισμικών δονήσεων στη Σαντορίνη και την ευρύτερη υποθαλάσσια περιοχή, κάτοικοι και επισκέπτες έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν το νησί, παίρνοντας κάθε διαθέσιμο μέσο μεταφοράς. Τα εισιτήρια για πλοία και αεροπλάνα έχουν γίνει ανάρπαστα, ενώ τα δρομολόγια πολλαπλασιάζονται έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των πολιτών. Ήδη, από την περασμένη Κυριακή, σχηματίζονται ουρές έξω από τα εκδοτήρια για την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για τα πλοία που θα τους μεταφέρουν στο λιμάνι του Πειραιά.

Την ίδια στιγμή, την Τρίτη (04/02), στις 9 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης.

Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας και θα συμμετέχουν ΟΤΑ, Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΛΑΣ, Λιμενικό Σώμα, Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΚΑΒ, καθώς και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων (ΟΑΣΠ, ΔΕΔΔΗΕ, ΤΕΕ κ.α.).

Κατολισθήσεις και μηνύματα από το 112

Νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Σαντορίνης, υπό τον κίνδυνο κατολισθήσεων. Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφερόταν, «κίνδυνος κατολισθητικών φαινομένων λόγω σεισμικής δραστηριότητας. Απαγόρευση πρόσβασης στις περιοχές Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό_Λιμάνι Φηρών στη νήσο Θήρα».

Λίγη ώρα αργότερα, τον γύρο του διαδικτύου έκανε βίντεο από τις κατολισθήσεις στην περιοχή Καλντέρα της Σαντορίνης.

Βέβαια, μήνυμα… «ετοιμότητας» από το 112 εστάλη συνολικά στους κατοίκους της Σαντορίνης, της Αμοργού, της Ίου και της Ανάφης. «Παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των νήσων Ίου, Αμοργού, Θήρας και Ανάφης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα».

Κλειστά τα σχολεία σε Σαντορίνη, Ανάφη, Ίο και Αμοργό έως και την Παρασκευή

Λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού, o Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας συγκάλεσε κοινή συνεδρίαση των δύο Επιτροπών (της Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά, του ΓΓ. Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά την ενδελεχή εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη των Επιτροπών ότι:

Η σεισμική δραστηριότητα εντός της καλδέρας παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα με τις προηγούμενες μέρες. Η σεισμική ακολουθία στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου μεταξύ Θήρας και Αμοργού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με 200 σεισμούς από την 1η Φεβρουαρίου με μέγεθος άνω του 3.0 (και με μέγιστο καταγεγραμμένο μέγεθος 4.9). Η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της νήσου Ανύδρου οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και δεν σχετίζεται με ηφαιστειακή δραστηριότητα. Οι Επιτροπές προτείνουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

α. Τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή 07/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό.

β. Οι πολίτες θα πρέπει:

να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις εντός κτιρίων.

να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών.

να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους (βαριά επικρεμάμενα αντικείμενα, ψευδοροφές κλπ) και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες).

να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα.

να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στις 08:00.

Σε ότι αφορά στην ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, περισσότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στους δικτυακούς τόπους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ( www.oasp.gr ) και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gov.gr).

Επιπρόσθετα, την Τρίτη (04/01) κλειστά τα σχολεία θα μείνουν και στην Μύκονο, στην Τήνο και στην Πάρο (στην Πάρο θα παραμείνουν κλειστά και την Τετάρτη).

Συνολάκης στον ΑΝΤ1: Δεν αποκλείεται σύνδεση των σεισμών στις Κυκλάδες και του ηφαιστείου στη Σαντορίνη

Ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Νότιας Καλιφόρνια, πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, αποκάλυψε ότι η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί ακόμη να απαντήσει ακόμα με βεβαιότητα σε αυτό το ερώτημα, όσο συνεχίζονται οι έρευνες από σεισμογράφους στον βυθό του νησιού.

Ο κ. Συνολάκης ανέφερε ότι στην ανάλογη σεισμική δραστηριότητα του 2011 οι δονήσεις, που κράτησαν περίπου έναν χρόνο, συνέβαιναν μέσα στην Καλδέρα ενώ τώρα οι σεισμοί γίνονται στην νησίδα Άνυδρο, ενώ εντόπισε και μεγάλες διαφορές στην προετοιμασία πληθυσμού και αρχών.

Επισήμανε πάντως ότι είτε υπάρξει μικρή έκρηξη είτε ενεργοποίηση του υποθαλάσσιου ρήγματος Ανύδρου, κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσει τσουνάμι, πράγμα που πρέπει να οδηγήσει όσους πολίτες τυχόν βρίσκονται κοντά σε παραλία, να απομακρυνθούν άμεσα από την ακτογραμμή.

Ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Νότιας Καλιφόρνια εκτίμησε ότι παρά τις σύγχρονες αντισεισμικές κατασκευές και τον μικρότερο κίνδυνο καταστροφών υποδομών, το «χειρότερο» σενάριο δόνησης άνω των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είναι κάτι «που δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Λέκκας: «Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί κύριος σεισμός»

«Και οι δύο επιτροπές συζήτησαν τα νέα δεδομένα και το κοινό πόρισμα είναι το εξής. Ότι η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται πλέον κοντά στη νήσο Αμοργό, παραμένει αμείωτη και περιλαμβάνει μεγαλύτερα μεγέθη απ’ ότι περιλάμβανε χθες. Η συχνότητα των σεισμικών δονήσεων αυξήθηκε ως ένα βαθμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάνε σε κορύφωση των δεδομένων. Η κοινή διαπίστωση είναι ότι τα φαινόμενα αυτά μπορεί να διαρκέσουν αρκετές μέρες ακόμα ίσως και μερικές εβδομάδες. Η σεισμική αυτή δραστηριότητα η οποία εξελίσσεται δεν έχει καμία σχέση με τα ηφαιστειακά κέντρα και με την ηφαιστειακή δραστηριότητα η οποία ακολουθεί δικούς της ρυθμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας στην ΕΡΤ.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επανέλαβε τα μέτρα που πρότειναν οι επιτροπές που συνεδρίασαν σήμερα εκ νέου από κοινού τονίζοντας ότι συνέστησαν να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία μέχρι την Παρασκευή. Παράλληλα επισήμανε τις οδηγίες που είχαν δώσει οι Επιτροπές για τους πολίτες, οι οποίες αναφέρουν να αποφεύγουν παλιά και εγκαταλειμμένα σπίτια, καθώς και τις περιοχές με έντονες μορφολογικές ασυνέχειες για τον κίνδυνο των κατολισθήσεων και των καταπτώσεων. Ακόμη τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός στην πρόσβαση στα τέσσερα λιμάνια του νησιού και να ακολουθούνται οι οδηγίες που δίνονται μέσω της ιστοσελίδας, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. «Επίσης, εκείνο το οποίο προτείναμε είναι να αδειάσουν οι κολυμβητικές δεξαμενές οι οποίες είναι στο χείλος της καλδέρας, για να μην επιβαρύνεται η κατάσταση ακόμα περισσότερο. Το κυρίαρχο θέμα είναι ότι θα πρέπει συντεταγμένα οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των θεσμικών επιστημονικών επιτροπών που έχουν συσταθεί και όχι ανεύθυνες φημολογίες οι οποίες διασπείρονται, είτε μέσω των μέσων ενημέρωσης, είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν η σεισμική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει τα ηφαίστεια, όπως το Κολούμπο ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι ναι μεν μπορεί να το επηρεάσει έμμεσα, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ενεργοποιήσει τα ηφαίστεια. «Μία σεισμική δραστηριότητα, η οποία εξελίσσεται σε λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια των πρανών και στο Κολούμπο, οπότε να γίνουν μικρές κατολισθήσεις, να αυξηθεί η θολότητα των νερών. Αυτό δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση ότι πάμε για ενεργοποίηση των ηφαιστείων, είτε της Καλδέρας, είτε του ηφαιστείου του Κολούμπου», επισήμανε και προσέθεσε ότι η σεισμική δραστηριότητα έχει τεκτονικά χαρακτηριστικά.

«Η ηφαιστειακή δραστηριότητα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μεγέθη τα οποία βλέπουμε, είναι χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης που διαφέρουν τελείως από την ηφαιστειακή δραστηριότητα και τη σεισμική δραστηριότητα», είπε.

Όπως εξήγησε η ιδιομορφία αυτής της σεισμικής ακολουθίας είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί κύριος σεισμός. «Κατά ανάγκη δεν περιμένουμε κάποιον μεγαλύτερο. Μπορεί να αυξηθεί η σεισμική δραστηριότητα και να έχουμε κάποιους μεγαλύτερους σεισμούς.

Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ μεγάλο σεισμό που διαφέρει και από την προσεισμική ακολουθία και την μετασεισμική ακολουθία. Έχουμε να κάνουμε με μια ισοπεδωμένη ουσιαστικά διαδικασία που δεν ξεχωρίζει κανένας ποιος είναι ο κύριος σεισμός ή ποιος δεν είναι. Όταν έχουμε έναν μεγάλο σεισμό, αυτόν τον ονομάζουμε κύριο σεισμό.

Αμέσως μετά, έχουμε ταχεία απόσβεση της σεισμικής δραστηριότητας η οποία γίνεται μέσα σε μερικές μέρες ή μερικές ώρες. Όταν όμως έχουμε μια τέτοια διαδικασία που δεν ξεχωρίζουμε τον κύριο σεισμό, αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε μια μακρόσυρτη ακολουθία που πάλι δεν θα έχουμε κάποιον κύριο σεισμό, αλλά θα έχουμε τέτοια μεγέθη λίγο κάτω από 5 ή λίγο πιο πάνω από 5», τόνισε και κατέληξε: «Το 6 είναι το ακραίο σενάριο το οποίο υπολογίζουμε στα επιχειρησιακά μας σχέδια, γιατί ανάλογα με τα σενάρια που διατυπώνονται, διαρθρώνονται και τα επιχειρησιακά σχέδια. Σε αυτή την περίπτωση το 6, για μένα τουλάχιστον προσωπική αντίληψη, είναι ότι είναι το πολύ ακραίο σενάριο το οποίο θα έχει πολύ μικρές πιθανότητες να γίνει πραγματικότητα».

Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ για το μπαράζ σεισμών στο «ινσταγκραμικό νησί» της χώρας

Οι αναφορές του ξένου Τύπου εστιάζουν στη σεισμική ακολουθία, τις επιπτώσεις που έχουν στους κατοίκους του νησιού και μεταδίδουν την πιθανότητα εμφάνισης ενός μεγαλύτερου σεισμού.

Το Associated Press, σε δημοσίευμά του με τίτλο «Emergency crews deployed on Santorini as an earthquake swarm worries Greek experts» (Συνεργεία έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στη Σαντορίνη καθώς ένα “σμήνος” σεισμών ανησυχεί τους Έλληνες εμπειρογνώμονες), τονίζει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν κινητοποιήσει σωστικά συνεργεία στο νησί λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Λέκκας στον Realfm 97,8: Η σεισμική έξαρση στην Σαντορίνη δεν απομειώνεται, εξακολουθεί να παραμένει στο ίδιο επίπεδο που ήταν και χθες

Η Σαντορίνη, με το χαρακτηριστικό «ημισέληνο σχήμα της», όπως σημειώνει το AP, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, προσελκύοντας πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Το Reuters, από την πλευρά του, επικεντρώνεται στις επιπτώσεις που έχει η σεισμική δραστηριότητα στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών, γράφοντας: «Schools shut, more flights scheduled as quakes constantly shake Santorini» (Κλειστά τα σχολεία, περισσότερες προγραμματισμένες πτήσεις καθώς οι σεισμοί ταρακουνάνε συνεχώς τη Σαντορίνη).

Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, αρκετά σχολεία έχουν κλείσει, ενώ αεροπορικές εταιρείες έχουν προσθέσει επιπλέον πτήσεις για όσους επιθυμούν να αποχωρήσουν από το νησί. Παράλληλα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η ήπια ηφαιστειακή δραστηριότητα που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες κοντά στη Σαντορίνη δεν συνδέεται άμεσα με τους σεισμούς.

Το CNN αναφέρεται στη Σαντορίνη ως «Greece’s “Instagram island”» (Το ινσταγκραμικό νησί της Ελλάδας) και επισημαίνει ότι το νησί έχει πληγεί από περισσότερους από 200 σεισμούς μέσα σε λίγες ημέρες. Σημειώνει επίσης ότι η Σαντορίνη βρίσκεται στο Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο, μία από τις πιο ενεργές ηφαιστειακές ζώνες στην Ευρώπη, με περισσότερες από 100 εκρήξεις τα τελευταία 400.000 χρόνια.

Από την άλλη, η Daily Mail δίνει έμφαση στις αντιδράσεις των κατοίκων, περιγράφοντας την κατάσταση ως χαοτική, με πολλούς να εγκαταλείπουν ήδη το νησί. Στο ρεπορτάζ της αναφέρει ότι «παρά το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί επίσημη εντολή εκκένωσης, πολλοί ανήσυχοι κάτοικοι έχουν ήδη φύγει από τη Σαντορίνη, χρησιμοποιώντας πτήσεις και πλοία, ενώ άλλοι πέρασαν τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους ή σε ασφαλείς περιοχές».

Η Washington Post αναμεταδίδει το δημοσίευμα του Associated Press.

Ο Guardian αναφέρει ότι «η Ελλάδα έχει στείλει σωστικά συνεργεία στη Σαντορίνη λόγω φόβων για μεγαλύτερο σεισμό». Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι «εν μέσω ανησυχιών για πιθανό μεγαλύτερο σεισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει τσουνάμι, οι πολίτες έχουν κληθεί να αποφεύγουν τις ακτές και τα ετοιμόρροπα κτίρια, να αδειάζουν τις πισίνες τους και να αποφεύγουν να συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς σε κλειστούς χώρους».

Τέλος, το CBS News μεταδίδει ότι η «Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής» (Greece on high alert), καθώς «οι αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις ταρακουνούν τη Σαντορίνη». Στο ρεπορτάζ του σημειώνεται ότι οι κάτοικοι του νησιού έχουν λάβει οδηγίες να αποφεύγουν τις υπαίθριες εκδηλώσεις και να μετακινούνται προσεκτικά, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων, δεδομένου ότι η Σαντορίνη και τα γειτονικά νησιά διαθέτουν απόκρημνα βράχια και απότομες πλαγιές.

Ερντογάν: Οι σεισμοί στην Ελλάδα δείχνουν την αξία της ετοιμότητας

Στην σεισμική δραστηριότητα τις τελευταίες μέρες στις Κυκλάδες αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, μιλώντας για τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία στις 6 Φεβρουαρίου του 2023, επεσήμανε την αξία της σωστής προετοιμασίας.

«Σε λίγες μέρες θα αφήσουμε πίσω μας τη 2η επέτειο της καταστροφής του αιώνα στην Τουρκία. Από την πρώτη ημέρα, σε κάθε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αξιολογούμε το έργο που επιτελείται στη ζώνη του σεισμού. Ανεξάρτητα από την ατζέντα των άλλων, η κατάσταση και οι ανάγκες των σεισμοπαθών μας ήταν πάντα στην κορυφή της ατζέντας μας. Επισκεπτόμασταν τη σεισμική ζώνη σε κάθε ευκαιρία και αγκαλιάζαμε και μοιραζόμασταν τα προβλήματά μας με τους σεισμόπληκτους αδελφούς μας. Ανταποκριθήκαμε στους ανεπαρκώς φιλόδοξους ανθρώπους που έδειξαν την ψυχική τους κατάσταση λέγοντας: “Η κυβέρνηση θα θαφτεί κάτω από αυτά τα ερείπια”, παραδίδοντας περισσότερες κατοικίες και χώρους εργασίας.

Δεν υπάρχει ανάπαυση για εμάς μέχρι να επουλωθούν πλήρως οι πληγές και να επανενωθούν οι νόμιμοι αδελφοί και αδελφές μας με τα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους. Αυτοί που δεν έχουν εμφανιστεί εδώ και δύο χρόνια σίγουρα δεν μπορούν να καταλάβουν τις προσπάθειες και τον αγώνα μας. Εκείνοι που προσβάλλουν τους σεισμόπληκτους αδελφούς μας μόνο και μόνο επειδή δεν πήραν το επιθυμητό αποτέλεσμα από την κάλπη δεν μπορούν να καταλάβουν την ειλικρίνειά μας» τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Οι δονήσεις που σημειώθηκαν στην ελληνική πλευρά του Αιγαίου τις τελευταίες ημέρες μάς υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά την αξία του έργου μας και ότι η ετοιμότητα για σεισμούς είναι ένα θέμα που απασχολεί τη χώρα μας» πρόσθεσε ο Ερντογάν.