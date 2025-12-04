Στο «κόκκινο» ο Κηφισός ύστερα από τροχαίο: Ανετράπη φορτηγό έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο – Δύο τραυματίες, μόνο από την ΛΕΑ η κυκλοφορία

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από το τροχαίο ατύχημα που συνέβη το πρωί της Πέμπτης στη Λ. Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα την ανατροπή του τελευταίου.

Από τα εμπορεύματα που έπεσαν στον αυτοκινητόδρομο έχουν κλείσει και τα τρία ρεύματα κυκλοφορίας καθώς συνεργεία της περιφέρειας Αττικής προσπαθούν να τα απομακρύνουν.

Στο σημείο, στο ύψος της Καλυφτάκη επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς οι ουρές των αυτοκινήτων είναι τεράστιες. Η κίνηση γίνεται μετά από ώρα από μία λωρίδα και τη ΛΕΑ. Το φορτηγό παραμένει στο οδόστρωμα και αναμένεται γερανός για να το απομακρύνει.