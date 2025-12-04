Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία την ισοπαλία του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Ο Άρης είδε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας να του γλιστρά μέσα από τα χέρια, σε ένα παιχνίδι με τρομερό φινάλε στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» κρατούσαν ένα αποτέλεσμα που θα τους έστελνε από το βράδυ της Τετάρτης στην τετράδα, όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε τη λύση στην τελευταία φάση.
Το φοβερό ψαλιδάκι του Γιώργου Γιακουμάκη, έπειτα από νέα ασίστ του Τάισον όπως και στη Λιβαδειά, διαμόρφωσε το 1-1 και χάρισε στον ΠΑΟΚ έναν πολύτιμο βαθμό. Το γκολ αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια, καθώς η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου αντιμετωπίζει τη Μαρκό στην τελευταία αγωνιστική και έχει την ευκαιρία να κλειδώσει την πρόκριση.
Ας δούμε αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας, τι ισχύει σε κάθε φάση και τη βαθμολογία:
|Ομάδα
|Γκολ
|Βαθμοί
|1. Λεβαδειακός
|10-3
|12
|2. ΑΕΚ
|6-1
|12
|3. Άρης
|6-2
|10
|4. Ολυμπιακός
|12-3
|9
|5. ΟΦΗ
|7-3
|9
|6. Παναθηναϊκός
|4-1
|9
|7. Βόλος
|10-7
|7
|8. Ατρόμητος
|7-5
|7
|9. Κηφισιά
|4-4
|5
|10. Αστέρας Aktor
|7-4
|4
|11. ΠΑΟΚ
|6-6
|4
|12. Παναιτωλικός
|5-4
|3
|13. Ηρακλής
|2-3
|3
|14. Athens Kallithea
|3-5
|3
|15. Ελλάς Σύρου
|8-13
|3
|16. Μαρκό
|3-6
|1
|17. Καβάλα
|2-6
|1
|18. ΑΕΛ Novibet
|4-9
|1
|19. Ηλιούπολη
|1-10
|0
|20. Αιγάλεω
|1-13
|0
* Ο Ηρακλής έχει δύο ματς λιγότερα. Ένα ματς λιγότερο έχουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναιτωλικός, Μαρκό, Καβάλα.
|Πρόγραμμα 4ης Αγωνιστικής
|Τρίτη 2 Δεκεμβρίου
|Βόλος – Αιγάλεω
|6-0
|Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
|Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός
|2-5
|Μαρκό – Λεβαδειακός
|1-3
|Athens Kallithea – Καβάλα
|2-1
|ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
|0-1
|Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη
|5-0
|ΑΕΚ – ΟΦΗ
|2-0
|Παναθηναϊκός – Κηφισιά
|1-0
|Άρης – ΠΑΟΚ
|1-1
|Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου
|Ηρακλής – Παναιτωλικός
|17.00
|Κριτήρια Ισοβαθμίας
|1. Διαφορά τερμάτων
|2. Καλύτερη επίθεση
|3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
|4. Περισσότερες νίκες
|5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες
|6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25
|Play-offs
|Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες 1-4 περνούν στα προημιτελικά.
|Ζευγάρια ανάλογα με την κατάταξη: 5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9ος
|Μονοί αγώνες
|Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε ψηλότερα στη League Phase
|Σε περίπτωση ισοπαλίας: απευθείας πέναλτι (χωρίς παράταση)
|Προημιτελικοί
|Μονοί αγώνες – Γηπεδούχος ο καλύτερος στη League Phase
|1ος – νικητής 8ος/9ος
|2ος – νικητής 7ος/10ος
|3ος – νικητής 6ος/11ος
|4ος – νικητής 5ος/12ος
|Σε ισοπαλία: απευθείας πέναλτι
|Ημιτελικοί
|Διπλοί αγώνες – ισχύει παράταση και πέναλτι
|1ος ημιτελικός: Νικητής (1ος vs 8ος/9ος) vs Νικητής (4ος vs 5ος/12ος)
|2ος ημιτελικός: Νικητής (2ος vs 7ος/10ος) vs Νικητής (3ος vs 6ος/11ος)
|Ρεβάνς στις έδρες των ομάδων που προέκυψαν από 1ο και 2ο League Phase
|Τελικός
|Γήπεδο: ΟΑΚΑ – 25 Απριλίου 2026
|Ισχύει παράταση και πέναλτι
|Γηπεδούχος: η ομάδα του 1ου ημιτελικού