Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία την ισοπαλία του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία την ισοπαλία του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Ο Άρης είδε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας να του γλιστρά μέσα από τα χέρια, σε ένα παιχνίδι με τρομερό φινάλε στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» κρατούσαν ένα αποτέλεσμα που θα τους έστελνε από το βράδυ της Τετάρτης στην τετράδα, όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε τη λύση στην τελευταία φάση.

Το φοβερό ψαλιδάκι του Γιώργου Γιακουμάκη, έπειτα από νέα ασίστ του Τάισον όπως και στη Λιβαδειά, διαμόρφωσε το 1-1 και χάρισε στον ΠΑΟΚ έναν πολύτιμο βαθμό. Το γκολ αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια, καθώς η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου αντιμετωπίζει τη Μαρκό στην τελευταία αγωνιστική και έχει την ευκαιρία να κλειδώσει την πρόκριση.

Ας δούμε αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας, τι ισχύει σε κάθε φάση και τη βαθμολογία:

Ομάδα Γκολ Βαθμοί
1. Λεβαδειακός 10-3 12
2. ΑΕΚ 6-1 12
3. Άρης 6-2 10
4. Ολυμπιακός 12-3 9
5. ΟΦΗ 7-3 9
6. Παναθηναϊκός 4-1 9
7. Βόλος 10-7 7
8. Ατρόμητος 7-5 7
9. Κηφισιά 4-4 5
10. Αστέρας Aktor 7-4 4
11. ΠΑΟΚ 6-6 4
12. Παναιτωλικός 5-4 3
13. Ηρακλής 2-3 3
14. Athens Kallithea 3-5 3
15. Ελλάς Σύρου 8-13 3
16. Μαρκό 3-6 1
17. Καβάλα 2-6 1
18. ΑΕΛ Novibet 4-9 1
19. Ηλιούπολη 1-10 0
20. Αιγάλεω 1-13 0

* Ο Ηρακλής έχει δύο ματς λιγότερα. Ένα ματς λιγότερο έχουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναιτωλικός, Μαρκό, Καβάλα.

Πρόγραμμα 4ης Αγωνιστικής
Τρίτη 2 Δεκεμβρίου
Βόλος – Αιγάλεω 6-0
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5
Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3
Athens Kallithea – Καβάλα 2-1
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1
Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 5-0
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0
Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0
Άρης – ΠΑΟΚ 1-1
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου
Ηρακλής – Παναιτωλικός 17.00
Κριτήρια Ισοβαθμίας
1. Διαφορά τερμάτων
2. Καλύτερη επίθεση
3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
4. Περισσότερες νίκες
5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες
6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25
Play-offs
Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες 1-4 περνούν στα προημιτελικά.
Ζευγάρια ανάλογα με την κατάταξη: 5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9ος
Μονοί αγώνες
Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε ψηλότερα στη League Phase
Σε περίπτωση ισοπαλίας: απευθείας πέναλτι (χωρίς παράταση)
Προημιτελικοί
Μονοί αγώνες – Γηπεδούχος ο καλύτερος στη League Phase
1ος – νικητής 8ος/9ος
2ος – νικητής 7ος/10ος
3ος – νικητής 6ος/11ος
4ος – νικητής 5ος/12ος
Σε ισοπαλία: απευθείας πέναλτι
Ημιτελικοί
Διπλοί αγώνες – ισχύει παράταση και πέναλτι
1ος ημιτελικός: Νικητής (1ος vs 8ος/9ος) vs Νικητής (4ος vs 5ος/12ος)
2ος ημιτελικός: Νικητής (2ος vs 7ος/10ος) vs Νικητής (3ος vs 6ος/11ος)
Ρεβάνς στις έδρες των ομάδων που προέκυψαν από 1ο και 2ο League Phase
Τελικός
Γήπεδο: ΟΑΚΑ – 25 Απριλίου 2026
Ισχύει παράταση και πέναλτι
Γηπεδούχος: η ομάδα του 1ου ημιτελικού

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Πιτσιλής στο παγκόσμιο forum του ΟΟΣΑ: Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

Rebrain Greece: Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη – 35 εταιρείες αιχμής αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:55 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Premier League: Νέα γκέλα για την Λίβερπουλ – Αγωνία για Στέφανο Τζίμα που τραυματίστηκε στον αγώνα της Μπράιτον με την Άστον Βίλα

Μια από τα ίδια! Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να συν...
23:53 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: Ο Γιακουμάκης… σκοράρει πάντα τελευταίος

Έπειτα από ένα πραγματικό ντέρμπι, που τα είχε όλα, Άρης και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκο...
21:46 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0: «Φτωχή» νίκη – Στην Καβάλα θα κριθεί η τετράδα

Χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά με το «φτωχό» 1-0 στο «Απόσ...
21:37 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0: Η Ένωση έκανε το «4 στα 4» και περιμένει να δει αν θα «μείνει» στην πρώτη τετράδα

Η ΑΕΚ έκανε το «4Χ4» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησε εύκολα και τον ΟΦΗ με...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»