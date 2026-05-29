Σοφία Πολυζωγοπούλου – Απόστολος Λύτρας: Νέα αναβολή της δίκης

Αναβολή πήρε η δίκη της Σοφίας Πολυζωγοπούλου και του Απόστολου Λύτρα, η οποία επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου στο Εφετείο Αθηνών.

Η Σοφία Πολυζωγοπούλου έδωσε κανονικά το «παρών» στο δικαστήριο, ωστόσο ο γνωστός ποινικολόγος απουσίαζε. Στη θέση του εμφανίστηκε ο δικηγόρος Γεώργιος Κριεμαδής προσκομίζοντας ιατρικό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ο Απόστολος Λύτρας πρόσφατα υποβλήθηκε σε εγχείρηση στην καρδιά του, καθώς αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα και σήμερα έπρεπε να υποβληθεί σε κάποιες εξετάσεις.