Σαντορίνη: 25χρονη κατάπιε κατά λάθος… κουτάλι του γλυκού – Διακομίσθηκε στο ΠΑΓΝΗ 

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Σαντορίνη σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου, όταν μία 25χρονη γυναίκα κατάπιε κατά λάθος κουτάλι του γλυκού, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική βοήθεια.

Η γυναίκα, όπως μεταδίδει το cretalive, λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της 25χρονης είναι πολύ καλή και έχει πλήρως τις αισθήσεις της, επικοινωνεί με τους γιατρούς και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.