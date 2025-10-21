Σαντορίνη: 25χρονη κατάπιε κατά λάθος… κουτάλι του γλυκού – Διακομίσθηκε στο ΠΑΓΝΗ 

Μαρία Πασαλίδου

κοινωνία

ΠΑΓΝΗ Ηράκλειο Κρήτη

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Σαντορίνη σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου, όταν μία 25χρονη γυναίκα κατάπιε κατά λάθος κουτάλι του γλυκού, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική βοήθεια.

Η γυναίκα, όπως μεταδίδει το cretalive, λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της 25χρονης είναι πολύ καλή και έχει πλήρως τις αισθήσεις της, επικοινωνεί με τους γιατρούς και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.

