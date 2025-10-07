Σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Νευραλγία του Τριδύμου

Παγκόσμια Ημέρα Βάμβακος

Παγκόσμια Ημέρα για την Aξιοπρεπή Eργασία

Γεγονότα

1571: Ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στη Ναύπακτο τον τουρκικό του σουλτάνου Σελίμ Β’, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλί Πασά. (Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου)

Γεννήσεις

1885: Νιλς Μπορ, δανός φυσικός, που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. (Θαν. 18/11/1962)

Θάνατοι