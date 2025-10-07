Σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Στις 7 Οκτωβρίου 2023, πριν από 2 χρόνια ακριβώς, η Μέση Ανατολή βυθίστηκε σε μια νέα, βαθιά κρίση. Tις πρώτες πρωινές ώρες, η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε μια αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Νευραλγία του Τριδύμου
  • Παγκόσμια Ημέρα Βάμβακος
  • Παγκόσμια Ημέρα για την Aξιοπρεπή Eργασία

Γεγονότα

  • 1571: Ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στη Ναύπακτο τον τουρκικό του σουλτάνου Σελίμ Β’, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλί Πασά. (Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου)
  • 1825: Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
  • 1955: Ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του «Το Ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα μπητ.
  • 1979: Αεροπλάνο DC-8 της Swissair, που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη – Πεκίνο, βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου, κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες οι 14 σκοτώνονται.
  • 1991: Πόλεμος της Κροατίας: Βομβιστική επίθεση στο κυβερνητικό μέγαρο στο Ζάγκρεμπ.
  • 1996: Αρχίζει να εκπέμπει το κανάλι Fox News.
  • 2001: Αρχίζει ο Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας ως αποτέλεσμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Η εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν ξεκινά με εναέριες επιθέσεις και μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος.
  • 2015: Με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση. Αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές [Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ), ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων]. Απουσιάζει ο βουλευτής της ΝΔ, Νίκος Δένδιας.
  • 2020: Ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση η «Χρυσή Αυγή», κρίνει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς.
  • 2023: Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση «Χαμάς» που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007,σε μια αιφνιδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο ισραηλινό έδαφος σκοτώνοντας περί τους 1200 ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας περί τους 240 ομήρους. Από κάθε άποψη, είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος αιφνιδιασμός των ισραηλινών δυνάμεων.

Γεννήσεις

  • 1885: Νιλς Μπορ, δανός φυσικός, που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. (Θαν. 18/11/1962)
  • 1952: Βλαντιμίρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός. Ο πρώην πράκτορας της KGB, βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000 και θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στην χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
  • 1959: Νίκος Δένδιας, Έλληνας πολιτικός (ΝΔ), υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • 1963: Κωνσταντίνα, Κύπρια τραγουδίστρια
  • 1972: Νότης Μηταράκης, Έλληνας πολιτικός
  • 1974: Ρένα Δούρου, Ελληνίδα πολιτικός
  • 1982: Θάλεια Κουτρουμανίδου, Ελληνίδα πετοσφαιρίστρια
  • 1988: Ντιέγκο Κόστα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1849: Έντγκαρ Άλαν Πόε, Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής. (Γεν. 19/1/1809)
  • 2006: Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δολοφονήθηκε. (Γεν. 30/8/1958)
  • 2013: Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής, που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της δεκαετίας του ’60. (Γεν. 21/12/1942)

06:39 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

