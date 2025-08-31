Σαν σήμερα 31 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νταϊάνα
Σαν σήμερα, το 1997, σκοτώνεται σε τροχαίο η πριγκίπισσα Νταϊάνα

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Ανθρώπων με Αφρικανική Καταγωγή

Γεγονότα

  • 1922: Η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές Αρχές της πόλης. Η 11η Μεραρχία, υπό τον Υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους.
  • 1923: Οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα.
  • 1933: Εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδή, δύναμης 300 κλινών, για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων.
  • 1980: Ιδρύεται στο Γκντανσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία «Αλληλεγγύη», το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα.
  • 1997: Σε τραγικό δυστύχημα, μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάνα, μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι αλ Φαγιέντ και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της.
  • 2003: Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες.

Γεννήσεις

  • 1870: Μαρία Μοντεσόρι, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών.
  • 1945: Βαν Μόρισον, Ιρλανδός ρόκερ.
  • 1949: Ρίτσαρντ Γκιρ, Αμερικανός ηθοποιός και κοινωνικός ακτιβιστής.

Θάνατοι

  • 1847: Ιωάννης Κωλέττης, Έλληνας πολιτικός, που διατέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνος.
  • 1867: Σαρλ Μποντλέρ, Γάλλος συμβολιστής ποιητής.
  • 1973: Τζον Φορντ, Αμερικανός σκηνοθέτης. («Ταχυδρομική Άμαξα») (Γεν. 1/2/1894)

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το θαυματουργό φρούτο από την Αφρική που μειώνει την ανάγκη για γλυκό

Το κόλπο με το πορτοκάλι που απομακρύνει τις αράχνες από το σπίτι

Ξεκινά η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα- Κακαβιά

ΙΕΛΚΑ: Πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 στο +1,59% – Οι τιμές των σχολικών

Vigoz: Το τρίτροχο όχημα με πεταλιέρα χωρίς αλυσίδα που μπορεί να αναπτύξει εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
06:45 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Κακοκαιρία – εξπρές: Ταλαιπωρία στο δρομολόγιο Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα – Γέμισε νερά το κατάστρωμα του πλοίου

Η κακοκαιρία που πλήττει το απόγευμα το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, είχε σαν αποτέλεσμα να πε...
06:15 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Σοβαρό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: 33χρονη παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31/8) στη Λεωφόρο Ποσειδών...
05:00 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Εύβοια: Έχασε τη μάχη για τη ζωή τραυματίας σοβαρού τροχαίου

Δυσάρεστη εξέλιξη είχε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συνέβη στην Εύβοια αργά το βράδυ του Σαββ...
04:30 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Χανιά: Εργαζόμενος σε ψησταριά έσωσε πελάτη από πνιγμό – ΒΙΝΤΕΟ

Σωτήρια η επέμβαση των εργαζομένων σε ψησταριά στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, υπάλληλοι ψητοπωλείου...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix