Σαν σήμερα 3 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1451: Ο σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ κληρονομεί το θρόνο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
- 1488: Ο Πορτογάλος θαλασσοπόρος Βαρθολομαίος Ντιάζ φτάνει στον κόλπο Μόσσελ περνώντας από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος και γίνεται ο πρώτος γνωστός Ευρωπαίος που ταξίδεψε τόσο νότια.
- 1830: Υπογράφονται τα Πρωτόκολλα του Λονδίνου από τις τρεις Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία), με τα οποία προβλέπεται η δημιουργία ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους με οροθετική γραμμή προς Δυσμάς τον Αχελώο ποταμό και προς Βορράν το όρος Οίτη. Ορίζεται επίσης ότι καθεστώς τού νέου κράτους θα είναι η κληρονομική μοναρχία, ενώ το Στέμμα τού κράτους προσφέρθηκε στον πρίγκιπα Λεοπόλδο τού γερμανικού κρατιδίου τού Σαξ-Κόμπουργκ, ο οποίος, ωστόσο, αρνήθηκε να ανέλθει στον ελληνικό θρόνο. Με άλλη διάταξη, γίνεται λόγος για την ελευθερία άσκησης της λατρείας της Καθολικής θρησκείας και τη νομική και πραγματική εξασφάλιση της αρχιερατικής εξουσίας των Καθολικών ιεραρχών στις υφιστάμενες Αρχιεπισκοπές και Επισκοπές τους. Είναι η πρώτη μειονοτική δέσμευση, που αναλαμβάνει το νεοσύστατο ελληνικό κράτος.
- 1908: Ο Γιώργος Καλαφάτης ιδρύει τον Ποδοσφαιρικό Όμιλο Αθηνών (ΠΟΑ), μετέπειτα Παναθηναϊκό.
- 1959: Τρεις από τους πρωτοπόρους του ροκ εν ρολ, ο Μπάντι Χόλι, ο Ρίτσι Βάλενς και ο Τζάιλς «Μπιγκ Μπόπερ» Ρίτσαρντσον, σκοτώνονται σε αεροπορικό δυστύχημα, στην Αϊόβα των ΗΠΑ. Το συμβάν θα μείνει στην ιστορία ως «Η μέρα που πέθανε η μουσική».
- 1966: Προσεληνώνεται το μη επανδρωμένο σοβιετικό διαστημόπλοιο «Λούνα 9». Είναι η πρώτη ομαλή προσεδάφιση στη Σελήνη, που άνοιξε τον δρόμο για τις επανδρωμένες πτήσεις των Αμερικανών.
- 1991: Το ιστορικό και επιδραστικό Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας (PCI), που ιδρύθηκε το 1921 από τον Αντόνιο Γκράμσι, διασπάται σε Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς και Κόμμα της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης.
- 2006: Αποκαλύπτεται ο μυστηριώδης θάνατος ενός στελέχους της Vodafone και δίνει διαστάσεις θρίλερ στην πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Πρόκειται για την αυτοκτονία, σύμφωνα με τις αρχές, του Κώστα Τσαλικίδη, στελέχους στην ασφάλεια του λογισμικού της εταιρείας, η οποία διαπράχθηκε δύο ημέρες μετά την εσωτερική ανακάλυψη της υποκλοπής και την περίεργη διαγραφή του λογισμικού με εντολή του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρίας, Γιώργου Κορωνιά.
Γεννήσεις
- 1791: Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του ’21 και πολιτικός. (Θαν. 6/8/1865)
- 1877: Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Έλληνας δημοσιογράφος,ποιητής και διηγηματογράφος, από τους σημαντικούς εκπροσώπους των νεοελληνικών γραμμάτων. Τον χαρακτήρισαν «πρίγκιπα του νεοελληνικού λόγου». (Θαν. 1/2/1940)
- 1933: Πολ Σαρμπάνης, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός πρώην γερουσιαστής. (Θαν. 6/12/2020)
- 1952: Μαλβίνα Κάραλη, Ελληνίδα δημοσιογράφος
- 1955: Παντελής Καψής, Έλληνας δημοσιογράφος
- 1956: Γιάννης Ζουγανέλης, Έλληνας τραγουδοποιός και ηθοποιός
- 1966: Κώστας Παταβούκας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
- 1967: Θάνος Ανεστόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής
- 1968: Βλάντε Ντίβατς, Σέρβος καλαθοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1468: Γιοχάνες Γκούτενμπεργκ, γνωστός στην Ελλάδα ως Ιωάννης Γουτεμβέργιος, Γερμανός εφευρέτης της τυπογραφίας. (Γεν. 1398)
- 1989: Τζον Κασσαβέτης, ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. (Γεν. 9/12/1929)
- 2004: Ζήσιμος Λορεντζάτος, Έλληνας ποιητής και δοκιμιογράφος. (Γεν. 25/6/1915)
- 2012: Νίκος Απέργης, Έλληνας ηθοποιός
- 2016: Καίτη Δρόσου, Ελληνίδα ποιήτρια
- 2022: Χρήστος Σαρτζετάκης Έλληνας δικαστής, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας (1985-90)