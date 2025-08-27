Σαν σήμερα 27 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Πυγμαχίας

Παγκόσμια Ημέρα Λιμνών

Γεγονότα

.: Η Μάχη των Πλαταιών. Οι Έλληνες, με αρχηγό τον σπαρτιάτη Παυσανία, νικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου. 1776 – Οι βρετανικές δυνάμεις νικούν τις αμερικανικές του στρατηγού Τζορτζ Ουάσινγκτον στη μάχη του Λονγκ Άιλαντ, στο σημερινό Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

– Οι βρετανικές δυνάμεις νικούν τις αμερικανικές του στρατηγού Τζορτζ Ουάσινγκτον στη μάχη του Λονγκ Άιλαντ, στο σημερινό Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. 1810 – Ναπολεόντειοι Πόλεμοι: Το γαλλικό ναυτικό νικά το βρετανικό βασιλικό ναυτικό, αποτρέποντας την κατάληψη του λιμανιού του Γκραντ Πορτ στο Ιλ ντε Φρανς.

Ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. 1828: Η Ουρουγουάη κηρύσσεται επίσημα ανεξάρτητη στις προκαταρκτικές ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ της Βραζιλίας και της Αργεντινής με τη μεσολάβηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για επτά ναυτικούς, που έχουν καταδικασθεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανόλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης. 1859: Ανακαλύπτεται πετρέλαιο στην Πενσυλβάνια οδηγώντας στην πρώτη παγκοσμίως εμπορικά επιτυχημένη πηγή πετρελαίου.

Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 π.μ. εμπροσθοφυλακή του τουρκικού ιππικού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδυνές ώρες φτάνει και μία μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιασθέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαϊά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων. 1923: Αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων – Κακκαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι πέντε Ιταλοί, μέλη της επιτροπής για την οριστική χάραξη της ελληνοαλβανικής μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία το 1921, ανάμεσά τους ο στρατηγός Τελίνι. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα.

Η όπερα «Τόσκα» του Τζιάκομο Πουτσίνι κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Παρκ της Πλατείας Κλαυθμώνος, με τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου (μετέπειτα Μαρία Κάλλας) στον κεντρικό ρόλο, υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλειάδη. 1985: Η κυβέρνηση της Νιγηρίας ανατρέπεται ειρηνικά από τον στρατηγό Ιμπραχίμ Μπαμπαγκίντα.

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας ανατρέπεται ειρηνικά από τον στρατηγό Ιμπραχίμ Μπαμπαγκίντα. 1991: Η Μολδαβία ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ε.Σ.Σ.Δ.

Η Μολδαβία ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ε.Σ.Σ.Δ. 2003: Ο Άρης κάνει την πλησιέστερη προσέγγισή του στη Γη σε σχεδόν 60.000 χρόνια, περνώντας από απόσταση 55.758.005 χλμ.

Ο Άρης κάνει την πλησιέστερη προσέγγισή του στη Γη σε σχεδόν 60.000 χρόνια, περνώντας από απόσταση 55.758.005 χλμ. 2005: Αναστέλλεται η λειτουργία του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου

Γεννήσεις

Λίντον Τζόνσον, 36ος πρόεδρος των Η.Π.Α. 1909: Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης.

Λέστερ Γιανγκ, Αμερικανός σαξοφωνίστας, κορυφαία προσωπικότητα στο χώρο της τζαζ. 1941: Σεζάρια Έβορα, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Αιμίλιος Λιάτσος, Έλληνας δημοσιογράφος 1959: Γκέρχαρντ Μπέργκερ, Αυστριακός οδηγός αγώνων

Γκέρχαρντ Μπέργκερ, Αυστριακός οδηγός αγώνων 1961: Τομ Φορντ, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και σκηνοθέτης

Θάνατοι