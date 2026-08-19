Σαν σήμερα 19 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Δράσης
Γεγονότα
- 1923: Η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της Συνέλευσης των Κυπρίων για Ένωση με την Ελλάδα.
- 1960: Η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το «Σπούτνικ 5» με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη ημέρα με όλα τα ζώα σώα.
- 1974: Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων, ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή.
- 1980: Η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ, με ανοικτό το θέμα του Αιγαίου.
- 1991: Πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.
- 2016: Η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85 μ.
Γεννήσεις
- 1883: Γκαμπριέλ «Κοκό» Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική επιρροή στη γυναικεία ενδυμασία του 20ου αιώνα. (Θαν. 10/1/1971)
- 1941: Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Έλληνας πολιτικός.
- 1945: Ίαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος «Deep Purple».
- 1946: Μπιλ Κλίντον, 42ος πρόεδρος των ΗΠΑ.
- 1951: Ζαν-Λυκ Μελανσόν, Γάλλος πολιτικός.
- 1968: Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας ολυμπιονίκης της ιστιοσανίδας.
- 1969: Μάθιου Πέρι, Αμερικανός-Καναδός ηθοποιός. (Θαν. 28/10/2023)
Θάνατοι
- 14: Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος ρωμαίος αυτοκράτορας. Υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Καίσαρα, εγκαθίδρυσε την «Παξ Ρομάνα» και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο. (Γεν. 23/9/63 π.Χ.)
- 1975: Χριστόφορος Θεοφίλου, γνωστός ως Τζιμ Λόντος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη (κατς) από το 1930 έως το 1946. (Γεν. 2/1/1897)
- 1977: Γκράουτσο Μαρξ, Αμερικανός κωμικός. (Γεν. 19/8/1977)
- 2016: Ντόναλντ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που εξάλειψε την ευλογιά, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σ’ όλο τον κόσμο. (Γεν. 7/9/1928)