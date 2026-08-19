Σαν σήμερα 19 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Δράσης

Γεγονότα

1923: Η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της Συνέλευσης των Κυπρίων για Ένωση με την Ελλάδα.

Η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της Συνέλευσης των Κυπρίων για Ένωση με την Ελλάδα. 1960: Η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το «Σπούτνικ 5» με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη ημέρα με όλα τα ζώα σώα.

Η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το «Σπούτνικ 5» με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη ημέρα με όλα τα ζώα σώα. 1974: Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων, ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων, ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. 1980: Η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ, με ανοικτό το θέμα του Αιγαίου.

Η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ, με ανοικτό το θέμα του Αιγαίου. 1991: Πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

Πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. 2016: Η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85 μ.

Γεννήσεις

1883: Γκαμπριέλ «Κοκό» Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική επιρροή στη γυναικεία ενδυμασία του 20ου αιώνα. (Θαν. 10/1/1971)

Γκαμπριέλ «Κοκό» Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική επιρροή στη γυναικεία ενδυμασία του 20ου αιώνα. (Θαν. 10/1/1971) 1941: Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Έλληνας πολιτικός.

Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Έλληνας πολιτικός. 1945: Ίαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος «Deep Purple».

Ίαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος «Deep Purple». 1946: Μπιλ Κλίντον, 42ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μπιλ Κλίντον, 42ος πρόεδρος των ΗΠΑ. 1951: Ζαν-Λυκ Μελανσόν, Γάλλος πολιτικός.

Ζαν-Λυκ Μελανσόν, Γάλλος πολιτικός. 1968: Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας ολυμπιονίκης της ιστιοσανίδας.

Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας ολυμπιονίκης της ιστιοσανίδας. 1969: Μάθιου Πέρι, Αμερικανός-Καναδός ηθοποιός. (Θαν. 28/10/2023)

Θάνατοι