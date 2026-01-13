Σαν σήμερα 13 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1822: Η A’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων.
- 1898: Ο Εμίλ Ζολά δημοσιεύει στην εφημερίδα «L’ Aurore» μία ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Γαλλίας, υπό τον τίτλο «Κατηγορώ», για την Υπόθεση Ντρέιφους.
- 1930: Ο Μίκυ Μάους κάνει την παρθενική του εμφάνιση σε κόμικ στριπ.
- 1980: Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Πρασίνων στην Καρλσρούη της Δυτικής Γερμανίας αποφασίζεται η δημιουργία ομοσπονδιακού κόμματος με τον τίτλο «Οι Πράσινοι» («Die Grünen»).
- 1989 – Ο ηλεκτρονικός ιός «Παρασκευή και 13» χτυπά εκατοντάδες ηλεκτρονικούς υπολογιστές της ΙΒΜ στη Μεγάλη Βρετανία.
- 1991: Ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού διακόπτεται από τον διαιτητή Ζακεστίδη στο 85ο λεπτό κι ενώ οι ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1, καθώς η ατμόσφαιρα έχει γίνει αφόρητη λόγω ρίψης δακρυγόνων από την αστυνομία. Έξω από το γήπεδο, ο νεαρός φίλαθλος του Ολυμπιακού Παναγιώτου σκοτώνεται από φωτοβολίδα. Ο αγώνας θα επαναληφθεί μετά ένα μήνα στη Ρόδο και η ΑΕΚ θα νικήσει με 1-0.
- 1992: Η Ιαπωνία ζητά συγγνώμη που εξανάγκασε τις γυναίκες της Κορέας σε σεξουαλική δουλεία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
- 1997: Στο κέντρο της Αθήνας ανακαλύπτεται το αρχαίο Λύκειο, που δίδαξε ο Αριστοτέλης.
- 1999: Ο αστέρας του ΝΒΑ Μάικλ Τζόρνταν, ανακοινώνει την αποχώρηση του από το άθλημα για δεύτερη φορά.
- 2015: Ο Γέροντας Παΐσιος αγιοποιείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο
- 2019: 0 Πάνος Καμμένος υποβάλει την παραίτησή του από την συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών.
Γεννήσεις
- 1859: Κωστής Παλαμάς, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 27/2/1943)
- 1864: Βίλχελμ Βίεν, Γερμανός φυσικός
- 1981: Γιάννης Χαρούλης, Έλληνας τραγουδοποιός.
- 1882: Σπύρος Μελάς, Έλληνας συγγραφέας και δημοσιογράφος
- 1910: Γιάννης Τσαρούχης, Έλληνας ζωγράφος
Θάνατοι
- 1807: Αλέξανδρος Υψηλάντης, ηγεμόνας της Βλαχίας
- 1932: Σοφία, βασίλισσα της Ελλάδας
- 1941: Τζέιμς Τζόις, ιρλανδός συγγραφέας. («Οδυσσέας») (Γεν. 2/2/1882)
- 1993: Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Έλληνας ζωγράφος και συγγραφέας. (Γεν. 17/10/1908)
- 2009: Θανάσης Σαραβάκος, Έλληνας ποδοσφαιριστής
- 2012: Ραούφ Ντενκτάς, Τουρκοκύπριος πολιτικός
- 2018: Τζίμης Πανούσης, Έλληνας σατιρικός καλλιτέχνης. (Γεν. 12/2/1954)