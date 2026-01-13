Σαν σήμερα 13 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1822: Η A’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων.

Η A’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων. 1898: Ο Εμίλ Ζολά δημοσιεύει στην εφημερίδα «L’ Aurore» μία ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Γαλλίας, υπό τον τίτλο «Κατηγορώ», για την Υπόθεση Ντρέιφους.

Ο Εμίλ Ζολά δημοσιεύει στην εφημερίδα «L’ Aurore» μία ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Γαλλίας, υπό τον τίτλο «Κατηγορώ», για την Υπόθεση Ντρέιφους. 1930: Ο Μίκυ Μάους κάνει την παρθενική του εμφάνιση σε κόμικ στριπ.

Ο Μίκυ Μάους κάνει την παρθενική του εμφάνιση σε κόμικ στριπ. 1980: Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Πρασίνων στην Καρλσρούη της Δυτικής Γερμανίας αποφασίζεται η δημιουργία ομοσπονδιακού κόμματος με τον τίτλο «Οι Πράσινοι» («Die Grünen»).

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Πρασίνων στην Καρλσρούη της Δυτικής Γερμανίας αποφασίζεται η δημιουργία ομοσπονδιακού κόμματος με τον τίτλο «Οι Πράσινοι» («Die Grünen»). 1989 – Ο ηλεκτρονικός ιός «Παρασκευή και 13» χτυπά εκατοντάδες ηλεκτρονικούς υπολογιστές της ΙΒΜ στη Μεγάλη Βρετανία.

1991 : Ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού διακόπτεται από τον διαιτητή Ζακεστίδη στο 85ο λεπτό κι ενώ οι ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1, καθώς η ατμόσφαιρα έχει γίνει αφόρητη λόγω ρίψης δακρυγόνων από την αστυνομία. Έξω από το γήπεδο, ο νεαρός φίλαθλος του Ολυμπιακού Παναγιώτου σκοτώνεται από φωτοβολίδα. Ο αγώνας θα επαναληφθεί μετά ένα μήνα στη Ρόδο και η ΑΕΚ θα νικήσει με 1-0.

: Ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού διακόπτεται από τον διαιτητή Ζακεστίδη στο 85ο λεπτό κι ενώ οι ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1, καθώς η ατμόσφαιρα έχει γίνει αφόρητη λόγω ρίψης δακρυγόνων από την αστυνομία. Έξω από το γήπεδο, ο νεαρός φίλαθλος του Ολυμπιακού Παναγιώτου σκοτώνεται από φωτοβολίδα. Ο αγώνας θα επαναληφθεί μετά ένα μήνα στη Ρόδο και η ΑΕΚ θα νικήσει με 1-0. 1992: Η Ιαπωνία ζητά συγγνώμη που εξανάγκασε τις γυναίκες της Κορέας σε σεξουαλική δουλεία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ιαπωνία ζητά συγγνώμη που εξανάγκασε τις γυναίκες της Κορέας σε σεξουαλική δουλεία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 1997: Στο κέντρο της Αθήνας ανακαλύπτεται το αρχαίο Λύκειο, που δίδαξε ο Αριστοτέλης.

Στο κέντρο της Αθήνας ανακαλύπτεται το αρχαίο Λύκειο, που δίδαξε ο Αριστοτέλης. 1999: Ο αστέρας του ΝΒΑ Μάικλ Τζόρνταν, ανακοινώνει την αποχώρηση του από το άθλημα για δεύτερη φορά.

Ο αστέρας του ΝΒΑ Μάικλ Τζόρνταν, ανακοινώνει την αποχώρηση του από το άθλημα για δεύτερη φορά. 2015: Ο Γέροντας Παΐσιος αγιοποιείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ο Γέροντας Παΐσιος αγιοποιείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 2019: 0 Πάνος Καμμένος υποβάλει την παραίτησή του από την συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών.

Γεννήσεις

1859: Κωστής Παλαμάς, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 27/2/1943)

Κωστής Παλαμάς, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 27/2/1943) 1864: Βίλχελμ Βίεν, Γερμανός φυσικός

1981: Γιάννης Χαρούλης, Έλληνας τραγουδοποιός.

Γιάννης Χαρούλης, Έλληνας τραγουδοποιός. 1882: Σπύρος Μελάς, Έλληνας συγγραφέας και δημοσιογράφος

Σπύρος Μελάς, Έλληνας συγγραφέας και δημοσιογράφος 1910: Γιάννης Τσαρούχης, Έλληνας ζωγράφος

Θάνατοι