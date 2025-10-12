Σάμος: Εντοπίστηκαν 24 μετανάστες στην περιοχή Ασπροχόρτι – Έρευνες στη θάλασσα για τυχόν αγνοούμενο

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της Σάμου για τον εντοπισμό πιθανού αγνοούμενου, μετά τον εντοπισμό 24 μεταναστών στην χερσαία περιοχή Ασπροχόρτι του νησιού.

Ο εντοπισμός των αλλοδαπών κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές που ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), για τον εντοπισμό πιθανού αγνοούμενου.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από ξηράς, τα οποία ερευνούν τόσο την παράκτια όσο και τη θαλάσσια ζώνη της περιοχής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από άνεμους έντασης 5-6 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

