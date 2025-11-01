Σαλαμίνα: Κάμερες έχουν καταγράψει 2 υπόπτους να εισβάλλουν στο σπίτι της ηλικιωμένης – Η κόρη της την εντόπισε νεκρή

Κάμερες έχουν καταγράψει δύο άτομα τη στιγμή που σπάνε το τζάμι του παραθύρου στο σπίτι της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή, με τραύμα στο κεφάλι από την κόρη της, η οποία και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους το βιντεοληπτικό υλικό και το… ξεσκονίζουν προκειμένου να μπορέσουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους αδίστακτους ληστές.

Η 75χρονη έπεσε θύμα ληστείας μετά φόνου αργά το απόγευμα της Παρασκευής μέσα στο σπίτι της επί της οδού Ικάρου 31. Το παράθυρο της οικίας βρέθηκε παραβιασμένο, ενώ το θύμα έφερε χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από μπουκάλι.

Ο χώρος στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε αναστατωμένος στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της ληστείας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας και κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.