Ρέθυμνο: Φωτιά στο Ροδάκινο Αγίου Βασιλείου – Επιχειρούν και 2 ελικόπτερα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ροδάκινο του δήμου Αγίου Βασιλείου.
Το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Πέμπτη, περίπου στις 16:20.
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.
Επιπρόσθετα κινητοποιήθηκε ο δήμος Ρεθύμνου προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.