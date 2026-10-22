Ρέθυμνο: Φωτιά στο Ροδάκινο Αγίου Βασιλείου – Επιχειρούν και 2 ελικόπτερα

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ροδάκινο του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Πέμπτη, περίπου στις 16:20.

Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.

Επιπρόσθετα κινητοποιήθηκε ο δήμος Ρεθύμνου προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.